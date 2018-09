Deporte 14-09-2018

En la Zavala: Baquedano se puso la corona anticipadamente en serie de Honor

Vencieron al Deportivo Yerbas Buenas faltando tres fechas para el término del campeonato y fueron campeones

En un partido que no fue fácil, el “honorable” Baquedano, una de las instituciones longevas en la Asociación Víctor Zavala Bravo, obtuvo un triunfo relevante. Casi una década que no lograban el máximo trofeo, el ultimo técnico que los sacó campeón en esta categoría fue Elson Sepúlveda. Pero, en el estadio Claudio Cofré Veloso ex Víctor Zavala enclavado en el sector oriente, los dirigidos por Raúl Soza escribieron una nueva historia en el fútbol amateur. Ahora deberán esperar hasta el término del torneo para recibir la Copa Oficial, y sobre todo portarse bien en las últimas fechas para que no les quiten puntos y la corona que tuvo que esperar para llegar nuevamente a las vitrinas del equipo del “pueblo” del sector oriente.

Estuvimos presentes en este duelo que contó con gran respaldo de la fanaticada de Baquedano, que trajo el cotillón y los fuegos artificiales que dieron el marco perfecto a la fiesta que finalizó bajando una nueva estrella.

Fue un partido muy complicado, con muchos inconvenientes a ratos de mucho roce. Es que ningún equipo quiere ser carne de “cañón”, por eso el cuadro de Yerbas Buenas realizó un excelente partido, incluso tuvieron muchas ocasiones para haber cambiado la historia. Lo que más llamó la atención fue la barra femenina de la comuna histórica que se notaba que tenían muy buenos pulmones para saludar al juez de la contienda cada vez que no sancionaba una jugada a favor de los yerbabueninos.

Al término del primer tiempo se fueron al descanso sin goles. En la segunda etapa llegó el gol que valió un campeonato: minuto 16 un pase en profundidad de Ariel Campos para que Nicolás González, con experiencia y clase inflara la red del pórtico defendido por el portero Luis González y decretara el tanto que les dio después de casi una década el título al club deportivo Baquedano. El que más celebró fue el hincha más longevo de la institución que siguió en todas las canchas al Baquedano, Juanito Quintana, de 88 años de edad, un ejemplo para todas las nuevas generaciones. Los jugadores le pusieron la camiseta del campeón y lo subieron a la tarima para que festejara esta copa.

NOTAS

El goleador del partido Nicolás González, que sin duda quedará en la retina de los hinchas, dijo que “estamos muy contentos por la gente, nuestra hinchada por el grupo de esta serie. En lo personal primer año que me cambio de club y llegar a esta institución es algo gratificante y feliz de haberle dado el campeonato a Baquedano con mi gol. Ahora nuestro objetivo estará centrado en Copa Regional, reforzar al equipo para realizar una buena presentación en esta competencia”.

Para el portero de Baquedano, Cristian Fuentealba, esta copa es un trofeo que se venía buscando hace muchos años. “Como equipo hicimos las cosas bien. Nos enfrentamos a un gran rival al cual le habíamos ganado también en la primera rueda, pero hoy había una presión extra porque teníamos claro que si ganábamos o empatábamos éramos campeones. Gracias a Dios nos quedamos con la victoria y el campeonato en serie de Honor”, afirmó.

Finalmente, el timonel de la institución, Mauricio Ortega, señaló que “quienes ganaron el campeonato fueron los jugadores, porque desde un principio nos propusimos ser responsables con la institución y ellos nos creyeron, por eso estamos celebrando gracias a su talento y calidad no sólo como jugadores, sino que también como personas. El gran mérito de Baquedano es que trabajamos más que para formar jugadores, para formar personas. Un dato no menor es que este equipo que salió campeón un 80% es de nuestra cantera, lo que más nos llena de orgullo por haber conseguido este logro. Y ahora habrá que buscar los recursos porque queremos ir con todo para hacer historia en la copa regional del próximo año”.

LOS QUE QUEDARAN EN LA HISTORIA DEL BAQUEDANO

La alineación que presentó el estratega Raúl Soza, fue con: Cristian Fuentealba, Sergio Morales, Sebastián Valderrama, Osvaldo Quezada, Matías Garrido, Felipe Muñoz, Felipe Rebolledo, Francisco Soto, Cristóbal González, Ariel Campos, Nicolás González y Manuel Curinao.



