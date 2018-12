Deporte 22-12-2018

En la Zavala: San Antonio Lamas goleó a Nacional en serie de honor y sacó pasajes para copa regional

Venció por 4 a 1

Con un buen marco de público se jugó la ultima fecha de la Liguilla de la Asociación Víctor Zavala Bravo, en el estadio Claudio Cofré Veloso. La alta temperatura no fue impedimento para que antes de los 15 minutos, Lamas se pusiera en ventaja, descontrolando el accionar de Nacional, que llegaba como uno de los equipos favoritos para ganar esta categoría. Claro que estaba obligado a ganar, puesto que no le servía la igualdad y más aún la derrota que lo eliminó de haber estado en una competencia donde llegan los campeones y vicecampeones de las diferentes asociaciones que están bajo el alero de Anfa Regional.

Una mezcla de experiencia y juventud fue la que dio resultados a los dirigidos por Luis “Sampaoli” Castillo , que vive en forma similar al técnico argentino cada partido. En el análisis una vez terminado el encuentro manifestó que “no fue fácil, lo trabajamos en la semana, Nacional a pesar del resultado fue un equipo muy complicado a pesar de lo abultado en el marcador, aplicamos también un trabajo psicológico con el plantel, almorzamos juntos, y eso creo que fue fundamental porque desde el primer minuto mostramos la garra ya que antes de los 15 minutos ya estábamos en ventaja”. En torno a lo que deberán enfrentar el próximo año copa de campeones, agregó que “tenemos un bonito desafío y vamos a seguir entrenando para lograr el objetivo de quedarnos con este trofeo porque hemos estado tan cerca, pero vamos a ir con todo para darle la satisfacción a toda la gente de San Antonio Lamas, que hoy prácticamente repleto el estadio y no dejó de apoyarnos durante todo el partido”.

Un jugador que literalmente forma parte del inventario del cuadro de San Antonio Lamas, que aporta una gran experiencia gracias a su trayectoria, ex jugador de Deportes Linares, su puesto es de arquero y cumplió 11 años en el equipo de sus amores. Hablamos de Miguel Muñoz, quien con su tremenda trayectoria señaló que “este año pasaron cosas muy particulares, estuve alejado 5 meses del club, me enfoqué en tratarme la rodilla, ya que tengo un desgaste en los cartílagos. Después descansé un tiempo y luego retomé el fútbol, nuestra tarea era ser campeón directo en el campeonato, pero no se pudo. Aprovecho de felicitar a Baquedano que fue un digno campeón en serie de Honor y ahora nosotros tenemos que reforzarnos en algunos sectores para enfrentar de buena manera el torneo regional. Aunque esta mezcla que se ha producido entre experiencia y juventud no ha dado los frutos que esperábamos”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo