Opinión 21-01-2020

En las manos de Dios cohabitamos





Me niego a tener miedo, a cerrarme en banda,

a morirme en la tristeza, a no gozar de los días,

a castigarme con las contrariedades de la savia,

a penarme y a no ser capaz de verme y mirar,

hacia ese horizonte que amanece tras el ocaso.



De la congoja al regocijo apenas hay un paso,

únicamente hace falta el valor de reponerse,

de tener paz en el pecho para poder repararse,

y decirse a sí mismo, estos llantos serán risa,

no sé cómo, pero el dolor muere o se le mata.





La mecha que mancha nuestra hazaña es el mal,

brota de nuestras paredes interiores con furia,

emerge pujante, hay que vencerlo con el bien;

vierte su veneno, envenena con doblez el andar,

es una forma de vida y es un modo de morir.



Apagados habrá camino, pero no caminante;

sin voluntad habrá coraza, pero no corazón;

sin latidos habrá poder, pero tampoco poesía;

abandonado el pulso nada será como ha de ser:

fuente de luz, el cielo; morada de amor, la tierra.





Serán muchos los tormentos que nos atormentan,

que nos roban el aire, que nos dejan sin aliento,

que nos amortajan las pasiones, que nos esconden

en la desolación y nos encubren en la ociosidad,

pero más fuerte es el consuelo que el ahogarse.



Tan gozoso como conciliar lenguas por el mundo,

es reconciliarse y descubrir de nuevo la palabra;

hacerla fecunda, ofrecerla y abrazarse entre sí,

como alivio de esa marcha mental hacia Jesús,

clavado entre mil clavos para sacar los nuestros.







(Víctor Corcoba Herrero, escritor)