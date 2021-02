Crónica 11-02-2021

En Linares: Alcalde Meza: “Todo hace sentir que no vamos a volver a clases presenciales el primer trimestre”



El regreso a clases sigue siendo una incógnita a la fecha para el país y especialmente también en la comuna de Linares, donde se espera para la próxima semana un pronunciamiento oficial sobre el retorno a las aulas.

Si bien las autoridades, encabezadas por el Alcalde Mario Meza han sido reiterativos en señalar que no se volverá a las aulas hasta que exista la seguridad plena de que no hay riesgos mayores de contagio para los alumnos y con ello también para los apoderados; la fecha tradicional para el inicio de un nuevo año lectivo está a la vuelta de la esquina.

Al respecto, y consultado por El Heraldo, el alcalde Meza señaló que “nosotros vamos sin prejuicio que las directrices sobre la materia las da el Ministerio de Educación, pero fueron esas mismas directrices las que sostuvieron el regresar a clases en septiembre o en octubre del año pasado, destacando que fue un desastre ese regreso a clases.”

“En primer lugar, hay que analizar como va el proceso de vacunación contra el Covid-19: ¿cuántos menores de 18 años se van a vacunar? una vez resuelta esa interrogante, recién podríamos conversar con los padres y apoderados. Cualquier papá y mamá, como yo que soy padre de 2 niños de 8 años, nos preguntamos ¿Cuándo van a vacunar a mis hijos?, y s lo vacunan antes del ingreso a clases, ¿será prudente que asistan a estas? Por lo pronto yo creo que no, al menos en el primer trimestre del 2021, no sería prudente regresar a clases presenciales, si no, otorgar las facultades o que sea voluntario mientras no se resuelva esto”, manifestó el edil.

En lo que se refiere a la tranquilidad para los apoderados, la máxima autoridad comunal aseveró que “la tranquilidad que va a tener la población será cuando los 18 millones de chilenos estemos vacunados, o al menos la mayoría de ellos, para generar el efecto rebaño del que tanto se ha hablado. Mientras eso no se produzca, ningún papá ni ninguna mamá va a tener la tranquilidad, y no voy a ser yo quien va a obligar a ese padre, madre o apoderado a exponer quizás imprudentemente a su hijo o hija, a contagiarse dentro de una sala de clases. Además, las salas de clases en el sistema público cuyos establecimientos tienen buenas condiciones, no cumplen las normas mínimas de distanciamiento social”.

La información oficial sobre lo que ocurrirá con los colegios municipalizados se dará a conocer la próxima semana de acuerdo a las palabras del alcalde, acotando que “todo hace sentir que no vamos a volver a clases presenciales el primer trimestre de este año. Lo anterior tiene un efecto super práctico, no solamente la planificación anual que los padres y apoderados tienen que tener en la ciudad, si no, particularmente en la compra de uniformes. Cómo no vamos a pensar también en la obligatoriedad de comprar uniformes cuando esta crisis sanitaria también ha generado efectos económicos adversos, y los padres y madres también están preocupados de la compra de útiles escolares, de los libros, y de los uniformes”.