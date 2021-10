Social 14-10-2021

En Linares Autoridades destacaron apoyo a emprendedores y trabajadores a través de subsidios de gobierno



-Se trata del IFE Laboral y todas las líneas del Subsidio al Empleo que se han otorgado por medio del Ministerio del Trabajo y SENCE para reactivar la economía y fomentar nuevas fuentes laborales.



Agradecida del apoyo que ha tenido a través de las diferentes líneas del Subsidio al Empleo y ahora del IFE laboral, para sus nuevos trabajadores, se mostró la emprendedora linarense, Ana María Leiva, dueña del restaurant “El Alero de Anita”, que se ubica en el mercado central de Linares.



“Tengo mi local hace tres años y gracias a Dios ahora estamos reviviendo; estamos empezando de nuevo, gracias a los subsidios que hemos tenido del Gobierno para seguir contratando gente. Desde que empezamos la pandemia comencé con dos personas contratadas y ahora gracias a Dios vamos en 12”, explicó.



“Hemos pasado por los beneficios de regresa, contrata y ahora los últimos trabajadores contratados han recibido el IFE Laboral del SENCE, así que están todos felices trabajando. Para mí ha sido de gran ayuda. Así podemos cooperar con más trabajo y también alivianar la carga para quienes trabajan con nosotros”, puntualizó.



Es así como esta jornada, Ana Leiva y sus trabajadores, fueron visitados por el seremi de Gobierno, Francisco Durán; la seremi del Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce y la directora regional de SENCE, Alejandra Harrison.



En la oportunidad, Francisco Durán indicó que estos beneficios representan “un alivio importante y un instrumento que, nosotros queremos pedirle a todos los que están en la condición de poder postular, lo hagan”. Por eso, indicó el vocero regional de Gobierno, se decidió mostrar el caso de esta emprendedora linarense y así incentivar la contratación. “Como lo conversábamos, lo importante es no tener miedo a buscar empleo, a encontrarlo y decirle a la gente que no existe una incompatibilidad con respecto al cobro de los otros beneficios y bonos, porque también son un derecho para las personas que califican”, recalcó.



Por su parte, la seremi de Trabajo, Ana Paola Ponce, manifestó que el caso de Ana Leiva es un claro ejemplo que los incentivos al empleo funcionan. “Los últimos datos nos indican que en la Región del Maule tenemos una tasa de desempleo de un 7,3% y hemos aumentado la cantidad de ocupados, que significan 30 mil personas que hoy en día encontraron un nuevo empleo. Este ejemplo de "El Alero de Anita", de 12 personas que tiene trabajando, diez han ocupado el subsidio al empleo en toda las líneas, ya sea subsidio contrata, regresa, al nuevo empleo y ahora el IFE Laboral, entonces es una ayuda no solamente para el trabajador, sino que también, para apoyar en estos tiempos de crisis tan difícil que vivimos”.



En tanto, la directora regional de SENCE, Alejandra Harrison, señaló sentirse orgullosa que estos beneficios pudieran levantar la economía, y “un buen ejemplo es el caso de Anita, una emprendedora de uno de los rubros más golpeados por la pandemia, hoy se levanta y casi dobla la cantidad y dotación de trabajadores. Esto habla de un Gobierno preocupado por el emprendimiento y las Mypes. Este es un subsidio que no solamente llegó a las grandes empresas y a las Pymes, sino que también se emplazó en las primeras categorías, que muchas de ellas de un trabajador llegan a cinco o seis u ocho trabajadores pasando de un emprendimiento a ser una Mype o una Pyme. Agradecemos la confianza a todos los emprendedores y a todas las primeras categorías que hicieron uso de este subsidio como Anita”.



Cabe hacer notar que en la Región del Maule un total de 12 mil 682 trabajadores maulinos se beneficiaron con el IFE Laboral, monto total que alcanza $2.677 ($ millones).



Finalmente, las autoridades hicieron un llamado para quienes aún no han postulado lo hagan en la página www.subsidioalempleo.cl