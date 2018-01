Social 11-01-2018

En Linares desarrollan iniciativa para que se respeten los estacionamientos para discapacitados

La Oficina Comunal de la Discapacidad, está desarrollando una interesante iniciativa en este verano, para que se respeten los estacionamientos para discapacitados.



Precisamente, funcionarias de ese servicio están dejando algunos impresos de cortesía en aquellos vehículos que no respetan estos estacionamientos ubicados en el sector céntrico de Linares.



Carolina Carrasco, directora de la Oficina Comunal de Discapacidad, manifestó que durante este verano están recorriendo las distintas calles de la ciudad que tienen estacionamiento exclusivo para personas discapacitadas, comprobando que no estén ocupados por personas que no corresponde.



“Les estamos dejando una especie de infracción de cortesía, para que tomen conciencia de que no se pueden estacionar en esos lugares que están reservados exclusivamente para discapacitados. Esperamos contribuir a crear una cultura en Linares respecto a este temática. No hay que olvidar que las personas discapacitadas tienen en sus vehículos una credencial que les permite estacionar en estos paraderos reservados para ellos”, recalcó.





La Oficina de la Discapacidad continuará desarrollando acciones que llamen a la conciencia de la comunidad para respetar los estacionamientos designados en las calles céntricas a las personas discapacitadas.