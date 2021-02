Crónica 25-02-2021

En Linares: Ejército reforzará controles por entrada en vigencia de Cuarentena



En un punto de prensa realizado en el Patio de Honor de la Escuela de Artillería de Linares, el Ejército informó que se ha dispuesto el reforzamiento de su contingente con motivo de la entrada en vigencia de la segunda cuarentena para esta comuna.

El capitán Juan Pablo Méndez, Jefe de las Fuerzas para el Maule Sur (s), indicó que “se han estableciendo las coordinaciones a objeto de poder llevara delante las fiscalizaciones respectivas tanto en puntos fijos como con las patrullas volantes que están cumpliendo sus roles en distintos puntos de la comuna, tanto en el acceso o salida como en diversos lugares de la comuna”.

Para lo anterior, se aplicará una estrategia colaborativa entre carabineros, la Autoridad Sanitaria, seguridad pública comunal y el propio Ejército, “que verá reforzado su personal de acuerdo a la estructura acordada”.

“Por razones lógicas no podemos dar a conocer los lugares donde se desplegarán las patrullas volantes ya que su objetivo es poder constatar y hacer cumplir la normativa vigente en el Estado de catástrofe sanitaria que nos encontramos, por lo que llamamos nuevamente a la ciudadanía a cumplir las exigencias que se han resuelto; no salir de sus hogares si no es de extrema necesidad y si lo hacen, portar sus permisos o salvoconductos”.

El oficial de Ejército puso especial énfasis en “la exigencia de los contratos de trabajo para quienes se dirijan a trabajar, lo que de acuerdo al requerimiento de la situación sanitaria se ha resuelto para estos efectos, por lo que la gente no debe sorprenderse si se les solicita en algún momento”.

De ahí que les pedimos a las personas portar este documento en todo instante si debe cumplir funciones en algunas empresas catalogadas como esenciales mientras dure la medida de Cuarentena en Linares”, argumentó.

Consultado sobre el cierre del acceso a Linares por el sector La Isla, indicó que el municipio envió la documentación respectiva a la instancia correspondiente y se está a la espera de la correspondiente respuesta.





Ministerio del Interior



La Gobernadora provincial de Linares, María Claudia Jorquera reforzó el llamado hecho por el Ejército en el sentido del “autocuidado y cumplimiento de las medidas que apuntan al lavado de manos y uso de la mascarilla. No sacamos nada con llenar la ciudad de carabineros o militares si la gente no cumple con estas simples medidas. Que podamos salir de esta Cuarentena que para nadie es agradable, depende de cada uno: sólo así recuperaremos la normalidad y podremos hacer el proceso de estar cada vez más seguros de que no vamos a contagiar a un ser querido o contagiar a quien está a nuestro lado ya sea en el trabajo o mientras caminamos por la calle”.