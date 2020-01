Social 02-01-2020

En Linares: Emprendedora abre Centro de Juegos infantiles que incorpora la inclusión

Es una apuesta novedosa y que se ha ganado la admiración de quienes ya han podido visitarla. Se trata de un Centro de Juegos para todos los niños y que además incorpora a pequeños con capacidades diferentes implementado por recursos que aportó el Fondo Abeja de Sercotec y Asesorado por el Centro de Negocios de Linares.



¿Dónde se recrean los niños con capacidades diferentes que viven en Linares y sus alrededores?. Esa fue la pregunta que se hizo Soraya Jadue, abogada de profesión, quien decidió emprender en un proyecto propio dedicado a los más pequeños del hogar pero con una preocupación además por incorporar a los pequeños que tienen capacidades diferentes.

“Y es que en un primer momento la idea fue crear un Parque de Entretenciones para niños con habilidades motoras distintas; pero por el camino, el proyecto fue tomando otro rumbo; si bien nos dimos cuenta que no había un lugar para que aquellos pequeños con capacidades diferentes no tenían un punto donde distraerse, decidimos además abrir el esparcimiento para todo tipo de niños pero además con personas que les pudieran dedicarles atención y en una zona segura. Así nació PlayKids Centro de Juegos Inclusivo en Linares”, cuenta Soraya.

En el génesis de este proyecto, Soraya administraba el recinto que por esos días era Boulevard Central, con una apuesta totalmente distinta a lo que se convertiría en los meses venideros.

“Me acerqué al Centro de Negocios Sercotec de Linares, que opera la Universidad Santo Tomás y les planteé la idea de un Centro de Juegos y les gustó mi apuesta; juntos nos pusimos manos a la obra y fui descubriendo que el foco debía también orientarse a los niños con capacidades diferentes. Este nexo con los asesores del Centro de Negocios incluso los trajo a terreno y vimos aquí por donde encausarnos. Se presentó la posibilidad de postular a un Fondo Concursable Abeja que me permitió además obtener recursos para adquirir varios de los juegos que hoy vemos acá. Se trató de un apoyo integral del que estoy tremendamente agradecida”, comenta Soraya mientras no pierde de vista el trabajo de su equipo y a los papás que acompañan a los niños en el centro de juegos.

El trabajo no ha dejado nada al azar, por el camino, esta emprendedora linarense sostuvo reuniones con terapeutas ocupacionales, educadoras diferenciales e incluso neurólogos de la Teletón quienes le orientaron sobre el tipo de juegos que era más conveniente adquirir y que también cumplieran con los estándares exigidos acorde a la situación de todo aquel pequeño que llegara a visitar el Centro de Juegos.



DIRECTOR SERCOTEC



Este emprendimiento fue especialmente valorado por el director regional de Sercotec, Gerardo Castillo, quien comentó que “uno de los pilares de la administración del Presidente Piñera es precisamente la inclusión; y aquí observamos como esa premisa se hace carne en un trabajo de familia, donde precisamente el emprender va de mano de generar un espacio para todos los niños que quieran divertirse, pero además, para aquellos pequeños que no siempre tienen la posibilidad de pasar un rato agradable en un ambiente seguro. Estamos muy felices de poder apoyar iniciativas como esta y de que nuestros Centro de Negocios también acompañen a emprendedoras como Soraya en esta apuesta”.

PlayKids, Centro de Juegos Inclusivo les espera de lunes a domingo desde las 11:00 de la mañana hasta las 20:30 horas en horario continuado en Avenida Januario Espinoza, frente a la ex Planta Iansa de Linares.