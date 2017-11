Social 17-11-2017

En Linares Entrega masiva de títulos de dominio para familias de sectores Rurales

La Ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma encabezó la Campaña: “Un Pedacito de Chile”

Más de 80 familias de las ocho comunas de la provincia de Linares recibieron sus Títulos de Dominio en una ceremonia encabezada por la Ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, oportunidad en la que la secretaria de Estado anunció que al término del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se habrán entregado 45 mil certificados que acreditan a sus poseedores la propiedad del bien raíz donde habitan.

“Esto significa que todas estas familias vivirán y dormirán más tranquilas ya que estarán seguras de que nada ni nadie podrá moverlos del lugar donde viven y más aún podrán postular a una serie de beneficios del Estado como subsidio habitacional, agua potable, alcantarillado y pavimentaciones, entre otras”, dijo la autoridad.

Ante unas 150 personas que repletaron el hall del moderno edificio de la Gobernación de Linares, la ministra Palma les recordó que “la importancia de esta ceremonia es que ustedes llegan como ocupantes pacíficos y se van como propietarios, y ese es precisamente el trabajo que nos ha encomendado la Presidenta Bachelet, luchar contra la desigualdad y contribuir a una sociedad más justa por lo que al término de su mandato llegaremos a los 45 mil Títulos de Dominio.

Durante su intervención, agregó que “la propiedad fiscal no puede ser usada para que unos pocos hagan negocios sino para implementar políticas públicas; antes se le vendía propiedad fiscal al Serviu, por lo tanto se construían pocas casas, eso quedó en el pasado desde que asumimos el Gobierno porque ustedes, los beneficiarios no son un concepto abstracto, sino personas que necesitan de esta ayuda y nosotros estamos aquí para servirles a ustedes y a nuestro país”.

Por su parte el Gobernador de Linares, Pedro Fernández, sostuvo que “esta ceremonia es un claro ejemplo de las políticas de nuestra Presidenta para ayudar a la ciudadanía, ya que esta entrega significará que ustedes podrán postular a una serie de beneficios a los que no podrían optar sin este documento que es el resultado de un trabajo de Bienes Nacionales”.

En la oportunidad, se entregaron Títulos de Dominio en el marco de la campaña “Un Pedacito de Chile” a vecinos de las comunas de Retiro, Parral, Colbún, San Javier, Yerbas Buenas, Linares, Longaví y Villa Alegre, de los cuales el 54% corresponde a mujeres y el 46% a hombres, y más del 70% corresponden a sectores rurales de la Provincia de Linares.

Hugo Soto, uno de los beneficiarios, agradeció al equipo de Bienes Nacionales “ya que hoy y gracias a este Gobierno logré concretar el sueño de recibir el Título de Dominio de una propiedad que tengo hace 12 años”.

En la ceremonia también estuvo presente el diputado Guillermo Ceroni, el seremi de Bienes Nacionales de la región del Maule, Carlos Soto y autoridades locales, entre otros.

El trámite para la obtención del Título de Dominio se realiza en las Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales a lo largo de todo el país, oficinas provinciales de la cartera o en las oficinas de Chile Atiende.

Es importante recalcar que para una familia, obtener un Título de Dominio le otorga seguridad sobre su propiedad y garantía de estabilidad sobre el lugar donde vive; además, al contar con ese documento para poder postular a un subsidio habitacional.