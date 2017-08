Deporte 30-08-2017

En Linares Exitoso Torneo Magistral de Ajedrez organizado por Rotary Club

Con una mañana presagiando posibles chubascos, día helado y nublado, se realizó el “I Torneo magistral escolar de Ajedrez”, este sábado 26 de, agosto, en las dependencias de la gobernación de Linares, el que estuvo patrocinado por el “Rotary Club de Linares” y que tuvo representantes de casi todos los colegios de nuestra comuna.



Pese a las advertencias de los meteorólogos, en los días anteriores de las inclemencias del tiempo para la mañana del día sábado, esté se fue abriendo como presagiando que este sería un éxito rotundo, dejando caer sus preciosos rayos de sol, hasta el término del torneo.

Este evento, resultó ser muy agudo, emocionante y masivo, pues tomaron parte, alrededor de “ciento cincuenta (150) deportistas, de los diferentes colegios de nuestra comuna, niños y niñas pertenecientes a los Colegios, Ramón Belmar, Colegio Gabriela Mistral, Liceo Salesianos, Colegio Alborada Liceo el Rosario, Colegio Instituto Linares, Escuela Republica de Francia, Colegio Isabel Riquelme, Colegio María Auxiliadora, Colegio Providencia, Colegio Marcela Paz de Longavi, Colegio Piaget, Colegio España, Liceo Valentín, Letelier, entre otros.

Cabe señalar que cuando se conversó por vez primera con el Club Rotary de Linares, para el patrocinio, de este evento deportivo, y basado en estadistas, a nivel comunal sobre número de participación de estudiantes en este tipo de eventos, estimé que participarían no más de ochenta deportistas de la comuna. Pero al enviar las bases vía el departamento educación extraescolar, los colegios no cesaron de llamar por teléfono o se contactaban conmigo, vía correo electrónico, por el interés que había despertado en los alumnos el querer tomar parte en este, el primer encuentro deportivo escolar de ajedrez año 2017. Este torneo fue más bien de carácter formativo que competitivo, aunque siempre aflorara en los deportistas, lo competitivo que llevamos dentro de nosotros.

Al igual que siempre, y como ya es la tónica en estos eventos ajedrecísticos, la mayoría de los deportistas participantes, fueron niños de las categorías Sub-10 y , Sub-12, en estas dos categorías estuvo el setenta (70 %) por ciento de los participantes de la competencia.



Sobre el aspecto técnico que es el segmento que me encanta y compete, se puede resaltar, que el torneo fue con inscripción vía correo electrónico especificado en las bases del torneo para hacerlo más expedito, pero no faltaron los colegios o los jugadores que se inscribieron ese mismo día sábado, retrasando en más de media hora el inicio de este evento. Pero pasado este imprevisto, tomó una rapidez increíble.



Este torneo estaba pactado para jugarse a cinco rondas, y se realizó, con el programa computacional Swiss Perfect (suizo perfecto), los empates fueron definidos por los criterios Bucholz medio, Bucholz, y progresivo. El ritmo de juego para toda la partida fue de veinte minutos por jugador a finish.



Todos estos criterios técnicos fueron aplicados en todas las categorías en que se jugó. Las categorías fueron fusionadas entre sí, damas y varones, pero para efectos de premiación se separaron al final del evento.



Como profesor de esta disciplina deportiva debo decir que me apasionara siempre observar el trabajo realizado por los profesores con sus alumnos previo a estas competencias, pues en cada evento, aparecen, nuevos talentos, preparados e interesados en jugar estos torneos, ellos son quienes se estimulan y están ansiosos por aplicar todos los conocimientos adquiridos en las clases, dándole vida a estos eventos de carácter “formativo-competitivo”.

Se debe destacar, a los profesores, técnicos apasionados por esta disciplina deportiva, que sin su entusiasmo y entrega, sería imposible organizar y mantener vivos estos eventos de carácter masivo en nuestra comuna, ellos son los que motivan en sus colegios a los niños para que participen en estos torneos.

Sobre el nivel de juego de las promesas de este noble deporte de nuestra ciudad, se pudo constatar una vez más el nivel ajedrecístico demostrado por los jugadores(as), pues y aunque siendo un evento de carácter escolar, compitieron niños (as) que demostraron tener mucho talento para este deporte. Llamó la atención, que la gran mayoría de las partidas no fueron desarrolladas con estrategia (salvo contadas excepciones ), pese a que uno como profesor de esta disciplina deportiva , en las clases, es “repetitivo”: “Desarrolla tus piezas”, “No saques la dama en la apertura “, “No trates de dar mate pastor”, Cuando puedas debes enrocarte inmediatamente, “centraliza tus piezas”, “no hagas ataques prematuros”,” no abandones el centro”, no ataques con los peones del enroque si no está previamente controlado el centro, etc., pero al parecer, los alumnos(as) desean aprender sacando lecciones de sus propios errores y hacen caso omiso a estos consejos, enfrascándose, en partidas de muchos golpes tácticos. Me impacta el hecho que pese a esto, las partidas suelen ser bastante dinámicas y entretenidas.



En total es día se reunieron en torno a este deporte , alrededor de doscientas cincuenta personas, entre jugadores, acompañantes, profesores, instructores, equipo técnico como jueces , y una gran cantidad de socios del club Rotary de nuestra ciudad , los que estuvieron todo el día apoyando este evento deportivo.



Es necesario recalcar y agradecer el apoyo que tuvo este torneo al Rotary Club de Linares, que sin su patrocinio, no habría podido concretarse. Esto seguramente conllevará a dar el impulso que necesita esta disciplina deportiva en nuestra ciudad, colocándola en el sitial que se merece.



Sobre la premiación, se puede explicar que se entregaron medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, separados damas de varones.



En el cierre de este evento deportivo, habló emotivamente el presidente del club Rotary, quien manifestó sentirse muy complacido por la gran convocatoria de los deportistas, como asimismo elogio la parte técnica y el desarrollo de familiaridad del evento ajedrecístico, agradeciendo a los padres y apoderados, a los profesores de esta disciplina deportiva, a los directores de los diferentes colegios y por supuesto a los alumnos niños y niñas de entre cinco y catorce años de edad, quienes sacrificaron todo un día sábado de descanso, por hacer deporte.

Agradecer en forma especial al coordinador del evento el maestro Miguel Osses.



Quienes alcanzaron los lugares de privilegio en este primer encuentro magistral escolar de ajedrez fueron los siguientes deportistas:









Ganadores por categorías y sexo





Categoría Sub - 6 Damas



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Leonor Encina Instituto linares Linares





Categoría Sub- 8 Damas



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Sofía Antonia Poblete Valdés Piaget San Javier

2º Lugar Cristina Valerio Esparza Salesianos Linares

3º Lugar Masiel Sagal Cerda María auxiliadora Linares



Categoría Sub -8 Varones



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Mateo Manzor Contreras Liceo el Rosario Linares

2º Lugar Benjamín Muñoz Henriquez Salesianos Linares

3º Lugar Javier Alfaro López Instituto linares Linares



Categoría Sub - 10 Damas



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Martina Sánchez Moya Salesianos Linares

2º Lugar Emilia Hormazábal Yañez M. Auxiliadora Linares

3º Lugar Laura muñoz Sánchez Alborada Linares



Categoría Sub 10 -varones



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Sebastián Castillo Martínez Republica de Francia Linares

2º Lugar Felipe del campo Cifuentes Liceo el rosario Linares

3º Lugar Cristóbal Valenzuela m. Republica de Francia Linares



Categoría Sub- 12 Damas



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Andrea contreras muñoz Marcela paz Linares

2º Lugar Violeta Gutiérrez Batarce instituto Linares Linares

3º Lugar Patsy Campos Álvarez Gabriela mistral Linares



Categoría Sub- 12 Varones



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Francisco Rojas Ulloa Gabriela mistral Linares

2º Lugar Benjamín Carreño Ramón Belmar Linares

3º Lugar Benjamín cortes Villarroel República de Francia Linares



Categoría Sub- 14 Damas



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Francisca Figueroa Bustos Liceo el Rosario Linares

2º Lugar Solange Opazo González Ramón Belmar Linares



Categoría Sub- 14 Varones



Lugar Nombre Colegio Ciudad

1º Lugar Oscar Palma Muñoz Salesianos Linares

2º Lugar Exequiel Saldias Astudillo Salesianos Linares

3º Lugar Agustín Miranda Ríos Salesianos Linares











Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo