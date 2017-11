Crónica 08-11-2017

En Linares, Gobernador refuerza llamado a votar en próximas elecciones











A pocas semanas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejos regionales, el Gobernador de Linares, Pedro Fernández reforzó el llamado que se hace desde el nivel central y que busca incentivar a concurrir para ejercer el derecho a sufragio el próximo 19 de noviembre.



“Queremos hacer un llamado a todos y todas a sumarse, participar y votar en estas elecciones. Es un momento importante de nuestra democracia, cuando las chilenas y chilenos pueden decidir respecto de la futura conducción de nuestra sociedad. La participación democrática, no la abstención, es clave para incidir en los destinos del país”, aseveró el Gobernador.



“Hay personas desilusionadas de la forma de hacer política, pero estas elecciones son distintas: se ha impulsado una agenda de probidad, transparencia y fortalecimiento de la democracia que ha fijado nuevas reglas; se ha terminado con el sistema binominal y en estas elecciones hay nuevos distritos y más representantes por distrito, estableciendo cuotas de género que van a favorecer una mayor presencia de mujeres. No es más de lo mismo: es una democracia que se hace más abierta y participativa”.



La máxima autoridad de gobierno en esta zona del Maule recalcó que "nuestra invitación a los más de 14 millones electores habilitados, incluyendo los casi 40 mil compatriotas que viven en el extranjero y que podrán sufragar, es a que se informen y que el próximo 19 de noviembre vayan a las urnas para ejercer su voto".







Esta es una campaña de bien público, que tiene que ver con educación cívica y la salud de nuestra democracia. Hay un criterio de responsabilidad de impulsar una campaña de este tipo, de llamado a no restarse, a participar.