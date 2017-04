Social 04-04-2017

En Linares hubo Marcha Inclusiva por el Día de Concientización del Autismo

La actividad se realizó con apoyo de delegaciones de estudiantes por el sector céntrico, para culminar en Plaza de Armas



La organización de Padres con Niños con Trastornos del Espectro Autista, que funciona desde el 27 de febrero de 2013 en Linares, como una estrategia para darse a conocer a la comunidad, acordó realizar por tercer año consecutivo una actividad destinada a resaltar el Día Mundial de la Concientización del Autismo.



En este contexto, en el día de ayer realizaron una Marcha Inclusiva que partió desde el frontis del Hospital, continuando por el sector céntrico, para culminar en Plaza de Armas, donde se dio a conocer la importancia de seguir avanzando en materia inclusiva en los aspectos de educación, “concentrándose más en las habilidades que en las discapacidades”.



Marcela Toledo, presidenta de CONATEA, resaltó que esta entidad es una red de apoyo que entrega a través de profesionales voluntarios en el área de terapia fonoaudiología, educación física, psicomotricidad, sicología, educación diferencial y terapias grupales, a niños y a las familias de toda la provincia sin rango etario límite, de forma gratuita. “Nosotros estamos en calle Maipú 772, entre Brasil y Yumbel, y recibimos a todos los niños que tengan algún tipo de trastorno del espectro autista”, acotó.



Toledo señaló también que “afortunadamente en Linares se observa una mayor sensibilización de la comunidad en torno a este tema. De hecho, los colegios están llanos a abrir las puertas, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la capital, porque nosotros acá no tenemos problemas para incluir a nuestros hijos en el sistema educacional”.



Precisamente, lo anterior quedó reflejado en la presencia de 20 establecimientos educacionales del sector particular subvencionado y municipalizado, que en el día de ayer, a través de delegaciones, se sumaron a la Marcha Inclusiva por la Concientización del Autismo.



(Recuadro)



TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA



Los trastornos del espectro autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos.

Las personas con un TEA a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchas personas con TEA también tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana y, por lo general, duran toda la vida.