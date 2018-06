Crónica 07-06-2018

En Linares hubo Velatón por el caso de Catherine Vásquez

Anoche, en Plaza de Armas, hubo una Velatón por el caso de la enigmática muerte de la funcionaria municipal Catherine Vásquez Muñoz.

En la actividad estuvieron presentes familiares, amigos y colegas de la recordada funcionaria de 28 años, quien fue encontrada muerta en el sector de La Aguada, el martes pasado.

Varias personas entregaron sus testimonios y pidieron que no haya más violencia contra las mujeres.

En la ocasión, su hermano, Camilo, insistió en que están a la espera de los resultados del perito forense Luis Rabanal, sobre las causas de la muerte de su hermana, los que podrían conocerse en los próximos días. “Hay varias cosas que no están claras, como por ejemplo la pérdida del vínculo que le causó la muerte a mi hermana, y el hecho de que un caballero que trabaja en el sector pasó aproximadamente a 2 metros de donde estaba el cuerpo de mi hermana, por lo que dijo, más o menos 20 para las 8, y curiosamente no la vio, en circunstancias que la data de muerte fue de las 6. Está también el tema de la línea de asfixia. Por lo mismo está la duda de si se suicidó o hubo intervención de terceras personas”, afirmó.