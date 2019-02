Crónica 13-02-2019

En Linares, Ministra Cubillos defendió el Proyecto de Admisión Justa

La ministra de Educación Marcela Cubillos visitó Linares para reunirse con apoderados del Liceo Valentín Letelier, con quienes abordó el proyecto de ley “Admisión Justa”, iniciativa que propone volver a implementar la selección escolar en los establecimientos educacionales.

La titular de la cartera del MINEDUC se trasladó hasta un domicilio en calle Diego Portales de esta ciudad, donde reiteró la importancia de cambiar el sistema actual a la selección escolar, ya que no existe a su juicio una preocupación por cada niño de manera individual.

“Detrás de cada alumno, de cada familia hay una historia, hay una tradición y eso no se valora con la modalidad actual”; de allí que se busca implementar esta nueva modalidad ojalá a la brevedad posible recalca.

“Estamos frente a un sistema ciego, que solo ve el rut del niño, no ve las características personales, no reconoce los sueños ni aspiraciones de los alumnos; no ve las trayectorias, no ve su historia” expresó. “Y la mamá sí ve las necesidades de su hijo”.

“Los padres tienen en general uno, o a lo más dos colegios, que son los que quieren, un sistema que les permite – por como esta diseñado por esta ley que se aprobó en el gobierno anterior – poner todas las opciones que quieran”, indicó. “Muchos padres rellenan las opciones por no quedarse fuera sin ninguna matrícula, pero la frustración es cuando no quedan en el colegio que quieren o en el segundo”

“Nosotros como gobierno no nos quedaremos de brazos cruzados, sino que vamos a tratar de cambiar y de mejorar un sistema que en la práctica a todas las familias de esfuerzo y de clase media que tienen a sus hijos en la educación pública les esta quitando opciones y no aumentando opciones”, dijo la Ministra Cubillos.

“Es más justo reconocer el mérito que una tombola. Para nosotros como liceo, ha sido muy demoledor ver como las familias esperan toda una noche por un par de cupos. No temenos más capacidad. No se ha respetado el Proyecto Educativo. Hay alumnos que no querían estar en nuestro liceo y otros que lo anhelaban desde siempre no lo consiguieron”; dijo la directora del establecimiento que participó de esta cita.

Nicolás Maurerira, postuló a cinco establecimientos, y señaló que “mi primera prioridad era el Valentin Letelier, que era mi sueño. Quedé en lista de espera y con el anhelo de que esta corriera para poder llegar al liceo y finalmente no avanzó. Fue una decepción de meses de postulación. Contábamos con la idea de que si nos esforzábamos podría llegar a este liceo, vengo del colegio Ramón Belmar y lo digo con orgullo, pero fui enviado a otro liceo que a mi juicio no cumple con un proyecto educativo que me satisfaga. Creo a pesar de todo en la educación municipal y espero que esta modalidad cambie para no tener que ver sufrir a otros jóvenes por lo que yo he pasado”.