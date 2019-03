Crónica 27-03-2019

En Linares se crea Agrupación de Pacientes que sufren Fibromialgia

Stanka Marinkovic y Ana María Pérez, son las coordinadoras de la nueva agrupación de pacientes con fibromialgia en Linares, denominada “Muñequitas de Algodón Séptima Región”.

Precisaron que el objetivo es unir a las personas que tengan esta enfermedad para tener un catastro inicial a nivel comunal para abordar en conjunto la forma de enfrentar esta enfermedad, ya que actualmente no tiene cobertura en el Auge.

“El tratamiento es costoso para las familias vulnerables que no cuentan con los medios para adquirir los medicamentos. Nuestra idea es realizar actividades para crear un Banco de Medicamentos y buscar apoyo de profesionales a un costo más bajo”, afirmó Ana María Pérez.

En la actualidad realizan las gestiones para ubicar un lugar donde reunirse, ya que es una organización sin fines de lucro, pensada solamente en unir a las personas que sufren la misma enfermedad.

A futuro, cuando consoliden la organización, mantendrán un contacto permanente con otras organizaciones similares del país.

FIBROMIALGIA

La Fibromialgia es una enfermedad que provoca un intolerable dolor generalizado en distintas partes del cuerpo de los pacientes. Dicho malestar no significa necesariamente que deba sentirse en todas partes al mismo tiempo, pero sí debe ser un patrón regular. Además, es una enfermedad de muy difícil diagnóstico, porque para determinar que un paciente sufre de esto, hay que descartar otras patologías.

Es importante considerar que el principal síntoma al que se enfrenta una persona con Fibromialgia es el dolor, es decir, sin malestar físico no hay enfermedad. Sin embargo, hay una serie de señales a considerar que también podrían ser indicio de que se padece de este trastorno, tales como: falla de memoria, insomnio, colon irritable que considera períodos de constipación y diarrea, vejiga irritable que se traduce en la urgencia de ir al baño y fatiga.