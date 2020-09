Política 02-09-2020

En Linares se crea Movimiento Independiente





“Hemos reiterado lo acordado en Enero de este año. Formar un Movimiento. Se llama Renacer: Movimiento Independiente de Linares. Su objetivo es participar coordinadamente, en la provincia de Linares, en el Proceso Constituyente en curso en nuestro país. Tenemos presencia en todas las comunas de la provincia”, señaló el sociólogo, Pedro Sepúlveda.

“Somos personas activas en diversas organizaciones sociales y culturales. Algunas personas han participado, en el `pasado, en organizaciones políticas ubicadas en la centro-izquierda. Pero la mayoría hemos participado y participamos en organizaciones sociales. No dependemos de ninguna organización política. Los Partidos políticos no nos representan aunque con algunos partidos no tradicionales constatamos bastante afinidad. En el presente, a todas y a todos, nos interesa participar en los actos e instancias que le darán cuerpo y contenido a una Nueva Constitución para nuestro país”, agregó.

Sepúlveda dijo también que “nos interesa convocar a mujeres y hombres de todas las edades. Tenemos la certeza que la juventud y las personas mayores, de distintas edades, podemos trabajar juntos: sumando la savia nueva con la experiencia, cada cual aportando lo suyo. Muchos Adultos mayores estamos aún vigentes, no queremos estar ausentes y la juventud quiere participar. Ahí estamos unidos con voluntad y optimismo”.

NUEVA CONSTITUCION

Sobre aspectos básicos para la Nueva Constitución, mencionan que “necesitamos un Estado democrático y social que garantice de verdad Pensiones decentes que permitan vivir con dignidad; una Educación pública de calidad, no clasista, en todos los niveles, accesible a las mayorías nacionales; una Salud pública de calidad y en cantidad suficiente para toda la población que lo necesite”.

“Del mismo modo, un uistema económico en el que el sector privado (los diversos tipos de empresas) y el sector público trabajen coordinadamente para lograr un Desarrollo equilibrado y descentralizado a nivel nacional y que éste beneficie a las mayorías nacionales. En suma, un régimen de Economía Social de Mercado en el que lo Social y el cuidado del Medioambiente jueguen un rol primordial. Ni Estatismo estéril ni Neoliberalismo creador de Desigualdad Social, Endeudamiento y Pobreza”.

Se designó como voceros provinciales del Movimiento a Herminda Quezada Hernández, Marcial Moreno Gutiérrez y Pedro Sepúlveda Alarcón. En Facebook se solicita referirse a Grupo Alerta Independientes.