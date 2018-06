Deporte 27-06-2018

En Linares se disputó tercera fecha del Torneo de Vóleibol Varones Todo Competidor

Club Plus Vóley de Pudahuel se quedó con el primer lugar

El gimnasio Nasim Nome Aguilera fue el escenario donde se jugó una nueva fecha de la Liga Interregional de Vóleibol categoría Todo Competidor varones, que organizó el Club Vieja Escuela de Linares.

Omar Rojas, Coordinador deportivo del club, señaló que pese a perder el invicto el club Vieja Escuela fue una jornada bastante positiva: “tuvimos la presencia de muy buenos equipos, de Santiago, Rancagua y Curicó, y por ende el nivel estuvo súper competitivo en esta Liga Interregional que está conformada por elencos desde Santiago hasta Concepción. Si bien es cierto nos dolió haber perdido frente a Pudahuel en un duelo que fue bastante entretenido y lleno de adrenalina, lo más penoso es que perdimos el invicto que llevábamos en esta competencia”.

Agregó que los próximos desafíos para el Club Vieja Escuela son los días 7 y 8 de julio con el campeonato UCM, y el 13, 14, y 15 del mismo mes están comprometidos con su presencia en el campeonato de invierno que se llevará a cabo en el gimnasio municipal de Chépica, el cual será en damas y varones.

Uno de los jugadores que defiende la casilla linarense es el venezolano, Ever Estrada, quien manifestó que hubo frustración al no poder ganar el duelo ante el Club Plus Vóley de Pudahuel: “son cosas que pasan el partido y uno debe estar preparado para ganar y perder. Por eso debes estar preparado para lidiar con estas situaciones. Quizás existe un poco de frustración porque creo que este partido específico lo pudimos haber ganado. Lamentablemente nos desconcentramos y terminamos cayendo. Esto debemos madurarlo como equipo para no volver a cometer estos errores que esta vez nos pasaron la cuenta”.

RESULTADOS

1.- Club Plus Vóley Pudahuel

2.- Club Vieja Escuela Linares

3.- Club Amigos Vóley Curicó

4.- Club Force Vóley de Talca

5.- Club Arje de Molina



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo