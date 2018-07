Deporte 05-07-2018

En Linares Se realizaron intercomunales de Básquetbol y Balón Mano

Instituto Linares y Escuela 1 Isabel Riquelme fueron los vencedores

Un excelente rendimiento han tenido los alumnos de los distintos establecimientos educacionales de la ciudad de Linares, en las etapas de los Intercomunales. Así lo dio a conocer Iván García Córdova, Coordinador del Área Deporte Extraescolar, precisando que “hemos dado por concluidas estas etapas donde en la disciplina del áasquetbol varones sub 14, Instituto Linares venció en la final al Liceo Juan de Dios Puga por 44 – 21, por lo tanto, el colegio marianista será el representante en el provincial. En tanto que, en damas, el Liceo María Auxiliadora,aseguró también los pasajes a la siguiente fase”.

En futsal el Liceo Valentín Letelier en Damas y Varones pasó directo a la siguiente etapa y ayer se desarrolló en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, el Intercomunal de balón mano donde la Escuela 1 Isabel Riquelme, se enfrentó a la Escuela Roberto Opazo de Longaví, donde la victoria fue para las linarenses que sacaron los tickets para la próxima etapa. En varones y en el mismo deporte Colegio Concepción, de Linares, ganó al Liceo Laura Urrutia de la comuna vecina de los Hermanos Campos 25 – 4, lo que también les da la oportunidad de seguir en camino en esta actividad.

Ahora, de vuelta de vacaciones de invierno, se llevarán a cabo las etapas provinciales que ya tiene fechas en los diferentes deportes, excepto el fútbol que debido a las condiciones climáticas todavía no ha escogido a los representantes comunales.

El plazo para cumplir con lo pendiente es el próximo 2 de agosto, como lo señalaron los encargados de la Red Extraescolar: “queremos realizar esta etapa en varones el 23 de julio y en damas será un torneo más cortito porque lamentablemente no hubo muchos equipos participantes”.



(Fotos: Osvaldo Rojas)

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo