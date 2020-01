Social 10-01-2020

En Linares se realizó el lanzamiento de la Campaña “Yo te respeto”

Potenciar un cambio cultural en las próximas generaciones e impulsar la empatía en todos los chilenos y chilenas, es el motivo por el cual se realizó el lanzamiento de la campaña nacional “Yo te respeto”, enfocada en la 2ª Consulta Ciudadana de No Discriminación en la Región del Maule.

Para lograr perfeccionar la Ley 20.609, conocida como “Ley antidiscriminación” que fue promulgada durante el 2012, se realizó durante el 2013 la primera consulta ciudadana para acercarse a las experiencias cotidianas de los chilenos y chilenas y así conocer sus opiniones en torno a la discriminación arbitraria.

La Gobernadora de Linares, Claudia Jorquera, durante el lanzamiento de la Campaña “Yo te respeto”, efectuada ayer en Espacio Urbano, realizó un llamado “a que cada ciudadano entienda y empatice con lo que significan las legítimas diferencias entre cada una de las personas. Lo único que nos hace iguales es que todos somos distintos, por tanto, trabajar en la no discriminación es una de las labores que nos ha encomendado el gobierno”.

“Hoy tenemos que incluir, aparte de las personas con discapacidad y otras diferencias, también a los extranjeros, ya que el respeto tiene que ver con la forma en cómo nos miramos de nuevo, con un país inclusivo y donde todos nos respetemos”, agregó.

En tanto, Pablo Acuña, dirigente de la Agrupación de Discapacitados de Linares, dijo que “hace dos años que llevo trabajando como cajero en el Líder, el trato es excelente, con baños habilitados, además de que no hay discriminación de parte de nuestros compañeros de trabajo. Nos tratan como uno más. Solamente agradecer a la jefatura por darnos la posibilidad de trabajar. Hago un llamado a las empresas para que contraten a personas con discapacidad, no se van a arrepentir”.