Política 01-10-2021

En Linares se realizó lanzamiento de campaña del candidato a Diputado John Sancho



• En la actividad participaron personas de las 11 comunas de las provincias de Linares y Cauquenes



• Los candidatos a Consejeros Regionales estuvieron presentes: Cecilia Parham, Rafael Ramírez, Eva Palma, Evelyn Villar y Hansgeorg Strobel.



Este miércoles en Linares se realizó el Lanzamiento de Campaña del candidato a Diputado John Sancho, que contó con la participación de representantes de la comuna de San Javier, Villa Alegre, Yerbas Buenas, Colbún, Linares, Longaví, Retiro, Parral, Chanco, Pelluhue y Cauquenes, además de un amplio respaldo político de autoridades de la provincia.

John Sancho, se mostró agradecido por el contundente apoyo. “Agradecer la presencia, porque es la forma que tenemos, es la visión, la concepción de hacer política. Esto es lo que nos representa, la gente que nos muestra su diario vivir y nuestros representantes, nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestros Consejeros Regionales quienes va a la reelección y quienes van a la postulación por primera vez, es la forma que tenemos de hacer política levantando los temas. Nadie que hoy está acá presente se autodenomina ser conocedor o tener la solución a los problemas, pero si dejar los pies en la calle para trabajar con la gente. Quienes nos conocen saben que hemos levantado los temas desde el territorio, hemos trabajado día a día con la Juntas de Vecinos, con cada dirigente, con cada organización para ser conocedor de sus problemas y poderlos canalizar en la medida de lo posible y cuando no, lo hemos dicho, porque uno es franco. Cuando si se ha podido, hemos hecho hasta lo imposible por canalizarlo a través del Consejo Regional, del Concejo Municipal, de los distintos Alcaldes que hoy nos acompañan y esperemos el día de mañana, desde el parlamento dar soluciones concretas. Mi compromiso ha sido el despliegue territorial, tener oficinas en las 11 comunas de las provincias de Linares y Cauquenes no tan solo por mí, porque la semana distrital es muy corta, pero queremos marcar una presencia, que sea la casa de los dirigentes, de los concejales, que sea una alternativa para el agricultor, para el que no tiene como presentar un proyecto y que pueda llegar, que reciba apoyo administrativo y técnico para poder empoderarse de una vez, en este chile que tanto estamos acostumbrados o mal acostumbrados a los anuncios y que nos hacemos las bajadas de estas políticas públicas”, detalló el candidato.

Además, John Sancho, entregó un discurso a la comunidad dando cuenta de su línea de trabajo y los compromisos que adquiere antes de las elecciones del 21 de Noviembre, centrado en las personas, las necesidades del Maule Sur y en las gestiones que se pueden realizar para mejorar su calidad de vida y traer desarrollo a las localidades.