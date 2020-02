Social 09-02-2020

En Longaví: Alcalde, Cristian Menchaca entregó triciclos eléctricos para agrupación “Los Tilos”

Trabajadores de la feria Libre, perteneciente a esta agrupación, valoraron aporte municipal que le permitirá mejorar sus condiciones laborales.

En plaza de armas de la comuna, fue la presentación de este proyecto piloto que desarrolla el municipio local, y que beneficiará a cuatros integrantes de la agrupación “Los Tilos”, en esta primera etapa, ya que los recursos para la adquisición de estos triciclos eléctricos fue cofinanciado por cada uno de los integrantes (50%), y el otro (50%), por el municipio local. Este proyecto nace de los propios trabajadores, que realizan fletes desde la feria libre hasta los domicilios de las personas que requieren sus servicios.

Al respecto el Alcalde de la comuna, Cristian Menchaca Pinochet, manifestó que este es un, “Proyecto social, nosotros les estamos entregando triciclos eléctricos que no contaminan, por lo tanto, ellos podrán hacer su actividad, pero la van hacer ahora motorizados, sin tener que gastar mucho esfuerzo, hay adultos mayores con discapacidad, y este programa lo vamos a replicar con más personas, para que ellos hagan su pequeño esfuerzo, y el municipio les va a colaborar, para que también tengan su medio motorizado para trasladar verduras y también les sirve a ellos para trasladarse”

Víctor Vásquez, trabajador de la agrupación “Los Tilos”, señaló estar, “Muy contento, agradezco al Alcalde por esta gestión, trabajo en la feria haciendo fletes y me va a servir para llevar a los pasajeros, así que muchas gracias a todos”

Finalmente, Pedro Barros, beneficiado con el triciclo eléctrico, señaló que la iniciativa fue excelente, ya que no se habría concretado sin la ayuda del municipio “Excelente, yo por las mías no hubiese sido capaz de comprarlo, y gracias al Alcalde, le presente esta idea, que nos diera una mano y gracias a Dios me escucho y se logró el objetivo, así, que mil gracias Alcalde”.