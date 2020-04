Política 08-04-2020

En Longaví: Ex alcalde espera renovación de líderes políticos



El ex alcalde de Longaví , Mario Briones Araice (62), conocido comerciante y muy vinculado a los deportistas de la vecina comuna, quien fuera edil en cuatro períodos y en uno concejal, descartó que en estos momentos tenga la intención de volver a postular a un cargo elegido democráticamente, por considerar que cumplió un ciclo. “Fueron 20 años como autoridad de mi comuna , lo que es mucho tiempo”, acotó.



Manifestó Briones que en lo personal, con humildad, considera que fue un aporte como autoridad para el progreso de su comuna , en el espacio político como militante de un partido de izquierda (PPD), pero, que “ de todas

maneras estoy recorriendo la comuna, para dialogar con los longavianos y darles a conocer la importancia que tiene el plebiscito que se iba a realizar en octubre de

este año, para que los chilenos nos pronunciemos sobre una nuevaConstitución Política que interprete las inquietudes de todas las familias chilenas”.

Agregó que “ espero que las actuales condiciones sanitarias que tenemos en nuestro país como consecuencia del coronavirus sean superadas y que Chile

vuelva a la normalidad. Hago un llamado a todos los habitantes de la zona, para que actuemos responsablemente con respecto al citado virus, que tiene muy preocupado a todo el mundo, ya que es un tema que tuvo fecha de inicio, pero, que, no sabemos cuándo terminará”.



.

Finalmente, insistió en que en el ámbito político, “sería muy

importante para la comuna de Longaví , que aparezcan nuevos líderes para que se produzca una renovación de autoridades elegidas democráticamente ”. (Walter Pérez León)







FOTO : Mario Briones Araice, ex edil de Longaví , es partidario de que aparezcan nuevos líderes en su comuna.