Crónica 11-05-2017

En Longaví fue resaltado el Día de la Madre

Dirigentas de Centros de Madres compartieron de un desayuno en medio de la reunión mensual que se efectúa tradicionalmente en la Corporación Edilicia.





Un saludo en el Día de la Madre le dio el alcalde de Longaví, Cristián Menchaca Pinochet, a casi un centenar de las presidentas de la Unión Comunal de Centros de Madres de Longaví, que justamente sesionaron durante la presente jornada en el salón municipal de esta Corporación Edilicia.

Menchaca junto a la jefa de Desarrollo Comunitario, DIDECO, Sonia González, las visitaron y les llevaron tortas para que compartieran de un desayuno e hicieran un alto en la reunión mensual que tradicionalmente se realiza en el municipio. “Hoy fue lindo estar con las presidentas de los centros de madres que son muy amorosas y muy conscientes de la realidad que vive nuestra comuna. Yo las conozco hace muchos años y ellas están muy preocupadas por el aporte que les hará la municipalidad para los centros de madres. Les hemos explicado el difícil momento económico y han sido muy comprensivas”, expresó el alcalde.

“A quienes hemos perdido a nuestra mamá valoramos aún más a nuestras madres. Se nos vienen a la mente miles de recuerdos de infancia y juventud.

Un feliz abrazo para ellas y a los hijos les sugiero que vayan donde sus mamás aunque esté viejita, vayan a verlas, denle un besito, no importa si no hay plata, lo importante es acompañarlas y compartir con ellas”, agregó.

Las asistentes agradecieron el gesto, como la recién asumida presidenta de la agrupación, Etelvina Troncoso: “a mí me pareció realmente extraordinario, no lo esperábamos en realidad, pero muy agradecidas por todo el apoyo y esta celebración”.