Social 28-02-2017

En Longaví niños recibieron orientaciones para prevenir el consumo de drogas

La labor de Senda se centró en las “Escuelas de Verano” que se desarrollaron en los establecimientos educacionales de Los Cristales y La Quinta Norte.



Un completo trabajo de prevención con niños y jóvenes que participaron en las “Escuelas de Verano” de la Municipalidad de Longaví realizó la oficina de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, de la comuna, encabezada por su encargada, Carla Cisterna.



Según explicó la profesional, “trabajamos distintas temáticas con los jóvenes y la comunidad en general insertando el concepto de prevención, en este caso no solo prevenir drogas y alcohol, sino que también ver el tema del autocuidado”.



La campaña se denominó “Más conversación, menos riesgo, verano libre de drogas” y se ejecutó durante el mes de febrero, llevándose a cabo diversas actividades, donde se abordaron distintas temáticas con las “Escuelas de Verano” de los Cristales y la Quinta Norte, finalizando con una tarde recreativa en la piscina municipal.



Carla Cisterna manifestó que es de conocimiento general que conversar de alcohol y otras drogas con los hijos no es fácil, “todas las madres, padres y cuidadores quieren hacer su tarea lo mejor posible, pero frente a determinados momentos y temas, a veces se hace difícil. Fue así como les presentamos algunas sugerencias para mejorar la relación con los adolescentes”, puntualizó.



Entre ellas, expresó la encargada de Senda de Longaví, “los adultos que se muestran conectados afectivamente con sus hijos desarrollan en ellos una mejor aceptación y autoestima positiva.



Padres y madres que observan y están atentos a las necesidades, cambios y actividades de sus hijos, les están demostrando preocupación y cuidado, haciendo que ellos se sientan más seguros y protegidos”.



En este sentido, precisó que una madre, padre o adulto responsable es un modelo de conducta para sus hijos. “Ellos aprenden a cuidarse, a cuidar a otros y a cuidar su entorno a través del ejemplo”, acotó.



También destacó que los padres o adultos responsables que guían la conducta de niños y adolescentes poniendo límites y normas claras, así como las consecuencias de su no cumplimiento, facilitan el desarrollo de la autoestima y madurez generando jóvenes responsables consigo mismo y con el entorno.

Finalmente, entre las recomendaciones que les entregaron a los niños están siempre “avisarle a alguien de tu confianza qué harás y dónde estarás, si te ofrecen alguna bebida o sustancia que no conozcas o que no esté en su envase original, no la aceptes; y si sales en auto, asegúrate que no beba el que va a manejar”.