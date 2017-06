Crónica 21-06-2017

En Longaví y Parral insisten en que se asuman las responsabilidades por el corte de energía eléctrica

“Luzlinares y Luzparral dejaron de ser eficientes. Seguramente en búsqueda de la rentabilidad del negocio, han privilegiado el minimizar los costos y ello ha dejado a las comunidades rurales, especialmente, porque se cayeron árboles. Antes cuando eran cooperativas respondían de inmediato, pero ahora que tienen más recursos y más medios no tienen la solución”, explicó el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca.



La autoridad comunal precisó que preparará una ordenanza municipal para que los vecinos corten los árboles que están cercas de las líneas eléctricas, como una forma de colaborar, sin embargo apuntó que “estas iniciativas deberían haber partido desde las empresas eléctricas, que son los responsables y que nos cobran la energía a todos los ciudadanos, por ello hago un llamado a las autoridades a que hagamos una mesa de trabajo seria, como la que iniciamos junto al gobernador y al seremi, para anteponerse, y no esperar que ocurra una tremenda emergencia para solucionar los problemas que siempre han existido en el campo”.

Vecinos, en la reunión, manifestaron que existe nula mantención de las líneas eléctricas, situación que fue informada en su tiempo a las empresas, pero no fueron escuchados.



En tanto, la Alcaldesa de Parral, Paula Retamal, emplazó a las empresas Luz Parral y CGE Distribución, para agilizar las maniobras respecto de la reposición del suministro eléctrico en la comuna, considerando que hasta el día de hoy, aún existen sectores sin el servicio tras el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país el pasado fin de semana.



La primera autoridad comunal fue enfática en señalar que “como municipio hemos recurrido a todas las instancias correspondientes para que nuestros vecinos puedan contar con el servicio eléctrico. Ya han pasado más de 72 horas y aún no tenemos soluciones concretas en su totalidad”.



“Los parralinos ya no pueden esperar más. Necesitamos una solución rápida y efectiva. Hay muchos sectores que aún no cuentan ni con luz ni agua, y eso no puede ocurrir a casi tres días de acontecida la emergencia”, puntualizól.