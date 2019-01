Deporte 06-01-2019

En los albirrojos: Asamblea decidió que Gabriel Artigues administre la parte deportiva en la presente temporada

Tal como lo adelantó Diario El Heraldo, se confirmó que el Ingeniero Comercial Gabriel Artigues, junto a su empresa, se haga cargo de la parte deportiva en Deportes Linares. El próximo jueves se firmará este acuerdo donde se entregarán mayores detalles de la forma en que operará esta nueva administración.

El presidente Marcos Álvarez, fue el encargado, una vez finalizada la asamblea de socios, en la cual como siempre asistieron no más de 20 personas entre hinchas y socios. Álvarez, manifestó que se tomó este acuerdo con la empresa que llegará al club para inyectar recursos frescos que hacían falta. “Ellos a través de un contrato que firmaremos la próxima semana, se harán cargo de administrar la parte deportiva, lo que nos permitirá regularizar aquellos recursos que no habían sido conseguido hasta el momento. La otra opción era trabajar con lo que habíamos logrado, pero eso significaba trabajar con la mitad del presupuesto que teníamos el 2018”.

En resumidas cuentas, la Empresa Mas Corp. SPA de Santiago , encabezada por Gabriel Artigues , inyectará recursos. “Ellos- aclaró el timonel de Deportes Linares- estarán a cargo de la administración deportiva. La parte institucional sigue en nuestras manos”.

La parte del cuerpo técnico debería quedar determinada la próxima semana, una vez que se selle este compromiso. Hay que dejar en claro que esta nueva administración deportiva es la que decidirá la contratación del cuerpo técnico y jugadores. Existen tres opciones que se suman a la de Rubén Martínez, incluso ya están los curriculum sobre la mesa de Artigues. Lo único que adelantó el timonel de los albirrojos, es que vienen con todo el cuerpo técnico ya armado y serian de Santiago.

Quienes acompañarán al Ingeniero Comercial, Gabriel Artigues son el empresario Mauro Suis, el ex futbolista profesional argentino Héctor Adomaitis, Ismael Fuentes, quien vistió la camiseta albirroja, y algunos ex dirigentes de Colo-Colo, entre ellos Jorge Vergara .

ACUERDO

Esta alianza entre Deportes Linares y la nueva empresa estipula en el contrato que sería a través de un monto fijo. La subvención donde el alcalde se ha comprometido con un monto fijo de 25 millones de pesos, algunos aportes variables que tienen relación con la campaña del socio, algunos sponsors y más los ingresos variables que se tengan durante el año, como por ejemplo borderó, partidos amistosos, recaudaciones y algunas otras donaciones.

PLANILLA

De acuerdo a los antecedentes que los habíamos entregado en esta misma página en las ediciones anteriores, la empresa encabezada por Artigues, tiene como objetivo un valor en la planilla de 90 millones de pesos anual, excluyendo lo que es transporte, alimentación, gastos operacionales o sea estamos hablando de los 100 millones de pesos. Mayores detalles se entregaran la próxima semana.

DEUDAS VIGENTES

Marcos Álvarez, confirmó que están al debe con algunas empresas que son parte del trajín diario, entre ellas transporte y la indumentaria “que liquidaremos en los próximos días, lo demás esta todo saldado”.

La situación actual de los albirrojos era riesgosa, porque si no se hubiese aceptado esta propuesta con el valor que se tenia hasta el momento no había ninguna posibilidad de estar disputando un cupo en la liguilla; al contrario, hubiésemos estado luchando por no descender y no se quería esa situación.

“Hay empresas locales que estuvieron la temporada pasada apoyándonos, pero lamentablemente todavía no nos han cancelado, esperamos que se pongan al día”, acotó el dirigente..

PRETEMPORADA

Se estaría realizando a comienzos del mes de marzo, puesto que el torneo tendría como fecha de inicio la segunda semana del mes de abril, donde hasta el momento están confirmados 14 clubes. Aún Rancagua Sur y Malleco no están confirmados y el 21 de febrero, Álvarez está invitado a la primera reunión de concejo de presidentes en ANFA. Se ha venido trabajando en una moción con el directorio de ANFA en torno a la inclusión de jugadores extranjeros: “ojalá pueda ser aceptada en el cambio de bases en el campeonato de la presente temporada”, finalizo el timonel de los albirrojos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo