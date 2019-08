Deporte 06-08-2019

En Los Andes: Valioso punto consiguió Deportes Linares frente a un terco rival

Los albirrojos continúan líderes gracias a la caída de Deportes Concepción

En una cancha que fue mala para los dos equipos se jugó un partido en el cual hubo una leve superioridad de los “verdes” de Los Andes, transformando una vez más al portero David Pérez en la gran figura del partido, y cuando no llegaba estaban los palos para salvar. Un duelo muy trabajado que se dio tal cual se había pronosticado con un Linares que entregó terreno y que cuando tenía el balón comenzaba sus ataques.

Un breve análisis del partido permite sostener que fue Trasandino el equipo que propuso y tuvo más el balón en los primeros 45 minutos; quizás una de las pocas ocasiones para el “depo” llegó en el epílogo del partido con un centro que no pudo conectar Sebastián Orellana.

En la segunda etapa trató de generar un poco más de futbol Deportes Linares, pero fue Trasandino el que a través de Matías Pérez, se despachó un remate desde fuera del área y cuando estaba vencido Pérez, fue el vertical izquierdo en su defensa. Hasta un cierto personaje que andaba con el traje del “chapulín” colorado se tocaba sus antenitas porque esa pelota pensaba que se anidaba en el pórtico linarense. Luego, sería Arias quien disparó y se lució con espectacular tapada el guarda tubos linarense.

Al final marcador en blanco, entre el equipo del “Cóndor” y Deportes Linares. En tanto que Deportes Concepción vivió su peor pesadilla, porque si ganaba le quitaba el liderato a Deportes Linares al que dejaba en el segundo lugar. Claro, que desperdiciaron una tremenda oportunidad, quizás porque miraron en menos al rival. No lo podían creer los hinchas “lilas” cuando abandonaban el recinto con una derrota que les propino Rancagua Sur por 3 a 1 y más en encima en el estadio Ester Roa, y con dos jugadores expulsados. Podríamos decir que, en esta oportunidad, todos jugaron para Deportes Linares que sigue a pie firme liderando el torneo y a la espera del enfrentar al equipo de Rengo, este sábado desde las 16:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra.

REACCIONES

Para el técnico Luis Pérez Franco, el duelo ante Trasandino fue muy difícil como todos los partidos de la Tercera A. “Es rescatable el punto, ya que Trasandino es un equipo que juega en todas sus líneas, posee un buen juego aéreo y se están preparando para el ascenso. Una cancha muy mala donde no pudimos generar nuestro fútbol. Quiero destacar la entrega de los muchachos que lucharon por conseguir este resultado, que nos sirve para lograr la meta que todos queremos”, dijo el estratega.

Carlos Ahumada, jugador albirrojo, opinó: “queríamos el triunfo, pero al frente nos encontramos con un terco rival en una cancha que fue un desastre para los dos cuadros. No nos metieron goles y creo que a la postre fue un resultado justo”.

Por su parte David Pérez, catalogó el partido como muy trabado: “ellos tenían lo suyo, nosotros también. Fue un punto valioso, porque nos sirve para seguir sumando en la tabla de posiciones. Ahora nosotros tenemos que ganar de local a pesar que el último partido lo perdimos. Vamos a ir con todo para sumar las tres unidades”.

Una de los refuerzos, Luis Oyarzo, que se incorporó recientemente a la tienda albirroja, manifestó que “sabíamos que no sería fácil, puesto que ambos elencos están luchando por el mismo objetivo. De ahora en adelante la misión es ganar todos los partidos. En lo personal contento de estar en Linares, es una ciudad muy linda y la hinchada es fundamental, ya que nos acompaña en todas partes alentándonos desde las graderías”.

Finalmente, para el capitán albirrojo, Bastián Irribarra, “fue un duelo bastante complicado por la cancha, por el clima bastante seco. Supimos sacar adelante esta batalla, que sin duda este punto será muy positivo. Ahora a ganar el partido,frente a Rengo este sábado”.

TABLA

Con los resultados del fin de semana la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera : Deportes Linares , 35 puntos (+16) ; Trasandino, 33 (+11) , Concepción,33 (+6) ; Limache, 32 (+13) ; Provincial Ovalle, 31 (+12) ; Rengo, 29 (+6) ; Municipal Salamanca, 29 ( +3) ; Rancagua Sur , 27 (+3) ; Municipal Santiago, 26 (+3) ; Mejillones, 22 ; Unión Compañías, 18; Osorno , 18 ; Pïlmahue, 16 ; Real San Joaquín , 14 ; Ferroviarios , 3 .

PRÓXIMA FECHA

Rancagua Sur – Ovalle

Mejillones – Limache

U. Compañías – San Joaquín

Ferro – Osorno

M. Santiago – M. Salamanca

Pilmahue – Trasandino

Linares – Rengo

Libre: Concepción



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo