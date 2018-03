Crónica 04-03-2018

En los colegios se concentra el cuidado medioambiental

Hasta ahora las políticas en las que se trabajan apuntan a este sector, en nuestra ciudad de hecho seis establecimientos educacionales ya cuentan con certificación con el Ministerio del Medio Ambiente. Y van para más.

El cuidado medioambiental es un “tema” en nuestra ciudad, no sólo por la defensa del Achibueno, sino porque aún falta mucho por avanzar. Iniciativas las hay, tanto desde el sector público como privado y estás se enfocan principalmente en los colegios y liceos de nuestra ciudad.

Desde el Municipio, el conejal Eduardo Ibáñez cuenta que este año van a postular al Fondo de reciclaje, “Pero en lo que nos vamos a enfocar es en activar la planta recicladora, una inversión de más de 100 millones de pesos. Ya que no sacamos nada con tener puntos ecológicos, separando la basura y volviéndola a juntar después”, dice.

Eduardo Ibáñez cuenta que existe una planta de reciclaje en la Quinta Municipal, pero nunca se ha utilizado y está abandonada. La idea es habilitarla.

En el ámbito educacional, el concejal Ibáñez asegura que trabajará para que “Como mínimo este año tripliquemos los establecimientos con certificación ambiental”.

“Ya estoy en reuniones con el Director Comunal de educación para potenciar a todos los colegios municipalizados para que tengan excelencia medioambientales, para tener certificación de excelencia en ese aspecto”, dice Ibáñez.

“Con los alumnos no sólo vamos a trabajar el tema del reciclaje, sino también de nuestros patrimonios naturales, como es la botánica, que es la más longeva, austral, dificultosa y medicinal del planeta y que no hemos sabido valorar ni difundir”, manifiesta el concejal. Además asegura que van a trabajar en reforestar los colegios y calles y van a hacer invernaderos en todos los establecimientos de la comuna de Linares. Lo que como Municipio esperan es que los niños se culturicen más en torno a este tema.

En Linares también existen diversos movimientos, agrupaciones y fundaciones como Hualo y Altué que trabajan arduamente por el cuidado y preservación del medio ambiente. En el caso de “Fundación Altué, Desarrollo Sustentable”, esta es una organización que basa sus actividades en lineamientos que promueven la Educación, un eficiente Manejo de Residuos y servicios especializados mediante una Consultora Ambiental. El fin de la Fundación es cooperar en el desarrollo sustentable y sostenible, generando avances y aportes cooperativos con la ciudadanía, empresas públicas, establecimientos educacionales, empresas privadas, personas particulares y otras organizaciones; en la disminución del impacto y daño en el medio ambiente que se genera debido a conductas poco amigables.

Ellos gestionan y desarrollan proyectos, fondos, y actividades particulares o realizadas por empresas y organizaciones locales, nacionales e internacionales, impulsando la protección y conservación del medio ambiente y otras áreas de desarrollo sustentable.

Hoy por hoy, están realizando convenios con establecimientos educacionales con el fin de establecer reciclaje de papel que es uno de los mayores causantes de tala de bosques, residuos orgánicos y otros materiales que se generan en torno a un colegio, esto, según cuenta su Fundador – Presidente, Juan Guillermo Fuentes Muñoz “con el fin de integrar prácticas amigables con el medio ambiente en alumnos y cuerpo docente, para lo cual, ellos prestan asesorías gratuitas y capacitaciones a profesores con el fin de ramificar la información de manera expansiva”.

“Desarrollamos capacitaciones abiertas a la comunidad y por solicitudes especiales en temas de educación ambiental, tenencia responsable, formación ciudadana, agroecología, entre otras”, dice Juan Guillermo.

Actualmente Fundación Altué tiene convenio que firmarán este mes de marzo con Liceo María Auxiliadora, Colegio Concepción, Colegio Salesianos y esperan poder sumar a Colegio el Rosario e Instituto Linares. En dicho convenio la Fundación se compromete a capacitar al cuerpo docente y armar un plan de reciclaje junto a la administración del establecimiento, donde se contempla la separación de residuos comenzando con el papel en sus diferentes categorías como papel blanco, cartón, mixto, diario. Además se pretenden sumar otros materiales para el reciclaje como los residuos orgánicos, latas de aluminio, entre otros elementos que ya no son ocupados por el establecimiento como muebles en desuso, sillas, cortinas, etcétera, lo que irá en beneficio de organizaciones sin fines de lucro que lo requieran.

“Por el momento solo estamos reciclando con establecimientos y algunas empresas y particulares que nos llevan directamente el papel al centro de acopio, pero no será sino hasta el 2019 que recibiremos a la comunidad con sus residuos separados en nuestras dependencias”, cuenta su fundador.

Ellos están ubicados en San Víctor Álamos, donde esperan poder realizar jornadas de voluntariado donde capacitarán a los voluntarios y trabajarán para desarrollar un espacio dedicado a la educación ambiental que estará abierto a los establecimientos de Linares y a la comunidad que quiera conocer cómo mejorar su impacto en el medio ambiente.

En tanto a la gestión de residuos, Fundación Altué mantiene en desarrollo la Gestora de Residuos Altué, la que está en conversaciones con inversionistas extranjeros para generar un espacio comunal donde poder separar los residuos y reciclar de una manera correcta. Los avances de este proyecto lo estarán comunicando en el fanpage de Facebook.