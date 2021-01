Deporte 07-01-2021

En Los Ángeles: Albirrojos cayeron por la cuenta mínima frente a Iberia y se quedaron sin arquero porque no había suplente



Hipotecaron permanencia en el profesionalismo faltando 15 puntos por disputar

No hay caso con Deportes Linares, esta vez nada que reprochar. Los jugadores realizaron un buen partido ante Iberia. Aunque perdieron tres puntos valiosos, para escapar de las últimas posiciones. Ni la suerte los acompaña ya que en jugada en el minuto 10, el portero David Pérez sufrió un fuerte golpe en la cabeza, que le hizo perder el conocimiento y no pudo continuar jugando, debió ser trasladado al servicio de urgencia. Pero, la situación no termina ahí resulta que el equipo linarense no tenía arquero en la banca, ya que el portero Salas no viajó porque tuvo que rendir la Prueba de Transición Universitaria. Tal como ocurre en una pichanga o en un club de barrio, tuvo que ponerse los guantes un jugador de cancha, que nunca había ocupado este puesto. Nicolás Arancibia, se la jugó y hasta el minuto 81 estaba haciendo un buen trabajo, claro que tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. No pudo hacer nada ante un disparo del jugador Gabriel Castillo, de Iberia, quien aprovechó uno de las pocas ocasiones, para quedarse con los tres puntos.

Los albirrojos terminaron un año para el olvido y tal parece que comenzaron este nuevo con un panorama muy oscuro, aunque todavía quedan 15 puntos por disputar, y no nos olvidemos que dependemos también de otros resultados. Claro, que los equipos no le dieron una “manito” a los albirrojos, puesto que todos sumaron tres puntos: Deportes Concepción, Independiente de Cauquenes e Iberia.

CUESTA ARRIBA

El parte médico en relación al portero David Pérez, señaló que sufrió un golpe en el partido con Deportes Iberia, fue trasladado al hospital local, donde se detectó Tec Cerrado, producto de este golpe, perdiendo el conocimiento y se le realizaron los exámenes de rigor. El directorio de la Corporación agradeció a Matilde Carrasco que acompañó al jugador y estuvo junto a él en esa situación.

Nicolás Arancibia, el delantero que terminó atajando de emergencia, tuvo que convertirse en arquero tras la situación que vivió David Pérez: “la verdad es que vamos a luchar estos 15 puntos que nos quedan. La idea de ponerme al arco fue mía y asumí ese desafío, lamentablemente nos convirtieron casi en el último minuto, pero hay que seguir dando la batalla con todo”.

Llamaron la atención las declaraciones del jugador Nicolás Barrera, una vez finalizado el partido: “nosotros tenemos que ser profesionales en todo sentido, pero estamos muy solos, si no fuera por los medios que cubren los partidos y los hinchas, hoy estuvimos solos y hasta sin dirigentes, nos pueden pasar multas por no tener la alineación, en fin, nos pueden descontar puntos, estamos solos, necesitamos más apoyo”.

DT

Ramon Climent, analizó la actuación de sus dirigidos, manifestando que “nosotros lo habíamos hablado en la semana. A pesar de todos los inconvenientes fuimos un equipo que siempre propuso. No teníamos un segundo arquero, porque Salas me pidió permiso para dar la PTU, claro que nadie se imaginó la situación que vivimos con David Pérez. Tuvimos opciones claras, no las concretamos. Hoy los muchachos fueron verdaderos guerreros. Es un momento difícil, sin duda. No nos alcanzó, estuvimos a 9 minutos de haber logrado un punto positivo, creo que Iberia, no nos pasó por encima. Nos quedan 5 fechas y ojalá que exista ese milagro producto de esta pandemia de que no baje nadie y nos vamos a encomendar al caballero de arriba, porque Linares es una linda ciudad y no se merece caer nuevamente a Tercera”.

LA PARTE BAJA

En la tabla de posiciones tras las victorias de Deportes Concepción, Independiente de Cauquenes e Iberia, quedaron en zona de descenso los cuadros de Linares, con 12, y Colina con 18 unidades. Más arriba aparecen, Vallenar, con 18; San Antonio Unido, 19; Iberia, 19; Concepción e Independiente de Cauquenes con 20 positivos.

PRÓXIMA PARADA

Los albirrojos que se aferran a un milagro, deberán jugar este sábado a las 18:00 horas con San Antonio Unido en el estadio Fiscal de Talca.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo