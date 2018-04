Policial 27-04-2018

En Maipú con Yumbel: Robaron carro de comerciante manicero

Ayer, pasadas las 13 horas, el comerciante manicero Roberto Pacheco, quien tradicionalmente se ubica en la intersección de las calles Maipú con Yumbel, se retiró a almorzar y dejó su carro amarrado al soporte de una señalética, algo que le era habitual.

No obstante, se llevó una sorpresa mayúscula al regresar y no encontrar su carro, el que fue robado a plena luz del día.

Lo curioso es que pese a que es permanente el flujo de personas por ese lugar, casi nadie se dio cuenta, salvo una persona que manifestó que un sujeto de contextura gruesa iba empujando el carro por calle Maipú en dirección al poniente. Claro que en el momento no le llamó la atención ya que pensó que era otro comerciante desplazándose por la céntrica arteria.

El afectado, que hace años se ubica en esa intersección, dio de inmediato aviso a Carabineros para ubicar al autor de este ilícito.

El carro en su interior llevaba un cilindro de gas y otros elementos propios de su actividad comercial.

FOTO: DESDE ESTE LUGAR, EN MAIPU CON YUMBEL, FUE SACADO EL CARRO.