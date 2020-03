Crónica 19-03-2020

En marcha plan preventivo de Coronavirus en Linares



Ayer se reunió el Comité operativo de Emergencia, que preside el alcalde Mario Meza. Director del Hospital fue categórico al aclarar rumores de redes sociales, señalando que “en Linares no se ha registrado hasta el momento ningún caso de contagio”.



Las medidas para evitar la llegada del Coronavirus y su propagación continúan en materia local, es por eso que el Alcalde de Linares, Mario Meza Vásquez, ha implementado en los principales accesos de la comuna puntos de información dando recomendaciones y orientando a las personas sobre la prevención del virus y también entregando alcohol gel. La máxima autoridad comunal explicó que: “Dentro de las medidas que contempla el Decreto Comunal de Emergencia entre otros el cierre a contar de las 16 horas de los locales comerciales, de todo el comercio en general, salvo las farmacias y otras medidas, se incluye contar a partir de hoy miércoles 18 de marzo, la implementación de algunos puntos informativos en los accesos de la comuna no solo entregando alcohol gel sino que también folletería sobre lo qué es esta pandemia. Yo le quiero agradecer a Carabineros de nuestra ciudad, Bomberos que está colaborando, al grupo scout municipal, porque es la manera que tenemos no solo de concientizar sino también generar las medidas de restricción respecto al acceso a la ciudad y particularmente facilitando lo que este alcohol gel”, indicó el edil.

Por su parte, el Capitán de Carabineros de Linares, Felipe Soto, dijo que le agradecemos al Municipio, al Alcalde por hacernos esta invitación a esta pared sanitaria en los ingresos a la ciudad, como Carabineros estamos preocupados por la ciudanía, hemos mantenido nuestros patrullajes para que las personas se sientan tranquilos. Invitamos a la ciudadanía que pueda respetar las normas que se están impartiendo en esta fase del coronavirus y especialmente el autocuidado” indicó el oficial policial.



SANITIZACIÓN

En las más de 500 plazoletas de la comuna, en los lugares con mayor afluencia de personas, alrededor del Hospital Base de la comuna y en los paseos peatonales son algunos de los lugares que se sanitizarán durante estas semanas. El Alcalde de Linares, fiscalizó ese operativo que ya comenzó. “Comenzamos a higienizar más de 500 plazoletas, espacios públicos de nuestra ciudad, a contar de ayer martes a eso de las 19 horas. Van a ver camiones de empresas externas del municipio local sanitizando sectores importantes, paraderos, centros de salud familiar, espacios públicos donde se aglomera una cantidad de ciudadanos con la finalidad de poder ir limpiando estos espacios que son altamente concurridos”, aseguró el edil.



COMITÉ OPERATIVO



En tanto, en la tarde de ayer se reunió el Comité Operativo de Emergencia, ocasión en la cual se mencionaron medidas como que la gente no salga de sus casas, que la comunidad se informe por los medios oficiales de comunicación para evitar noticias falsas que han circulado por redes sociales y que solamente han generado confusión en la opinión pública.



Del mismo modo, el alcalde Mario Meza señaló que “todas las medidas que hoy parecen exageradas, ojalá que mañana no sean insuficientes”.



NO HAY CONTAGIADOS EN LINARES



Ayer, el director del Hospital de Linares, Nolasco Pérez aclaró que en la comuna de Linares no existe ningún caso confirmado de contagio, “por lo tanto, lo que se ha difundido a través de redes sociales es incorrecto”.



“Hay todo un protocolo sanitario y siempre hay que remitirse a los canales oficiales que en este caso es la Seremi de Salud y las autoridades locales. En cuanto al Hospital, está funcionando con normalidad, excepto la atención ambulatoria que se disminuye solamente hasta las 14 horas”.