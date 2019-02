Crónica 08-02-2019

En marzo comienzan arreglos de ruta Panimávida - Colbún

El Alcalde Hernán Sepúlveda, se reunió con autoridades gubernamentales en el cruce de la ruta L-11, con la finalidad de dar a conocer la toma de razón por parte de Contraloría para iniciar las obras de la carretera.

En la intersección de la ruta L-11 y el camino CM7, se reunió el Alcalde Hernán Sepúlveda, junto al Intendente de la Región del Maule Pablo Milad, el Seremi de Obras Públicas Francisco Durán y la Gobernadora de la Provincia de Linares María Claudia Jorquera, con el objetivo de anunciar la toma de razón por parte de Contraloría para el inicio de las obras de pavimentación del camino hacía Colbún.

Recordemos que esta ruta tiene múltiples baches, es por ello que la máxima autoridad comunal ha realizado múltiples gestiones para que este proyecto se pudiera concretar y así mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, pero también de los turistas que a diario llegan a la comuna.

“Un turista que lo pasa mal en un camino, no quiere volver nunca más, entonces tenemos que mejorar. Los planes de la región van orientados a las zonas más extremas, con la intención de favorecer el turismo de una forma integral, no tan sólo mejorando la conectividad digital, sino que también mejorando la conectividad vial, que va de la mano con buenas carreteras, para dar buen servicio a todos los turistas que visiten nuestra región”, dijo Pablo Milad, Intendente del Maule.

Por su parte la Gobernadora María Claudia Jorquera agregó, “estamos haciendo algo concreto, que se le había prometido a la comunidad, asfaltar en la primera etapa, lo que es un tramo importante, y estamos entregando la toma de razón, se espera que en unas dos semanas más se instale la empresa, y vamos a ver soluciones concretas”.

El Alcalde Hernán Sepúlveda, reiteró la necesidad urgente de comenzar cuanto antes los trabajos de esta ruta, ya que se ha convertido en una necesidad para todos los vecinos de la comuna.

“Nosotros tenemos en nuestro poder la toma de razón de Contraloría, para este proyecto que hemos gestionado hace muchos meses en nuestra comuna, ya que era necesario mantener nuestra columna vertebral, la carretera de Colbún a Panimávida y de Colbún a Maule Sur, un trabajo que empezará en unas dos semanas, vamos a conversar con la empresa que hará estos trabajos, porque queremos que empiecen lo antes posible con estas obras, tenemos una comuna hermosa y turística, pero no tenemos buenas carreteras”, manifestó Hernán Sepúlveda.

Este proyecto lleva por nombre conservación vial básica de las rutas L-11 Colbún Panimávida, y la empresa a cargo es la constructora Santa Fe y significa una inversión de 585 millones de pesos financiados sectorialmente por el Ministerio de Obras Públicas, pero además se espera que en los próximos días, la Contraloría también tome razón del mejoramiento para la ruta ex CM7, financiado por el Gobierno Regional.

“El año pasado cuando enfrentamos esta emergencia social, por el mal estado de los caminos de la comuna de Colbún, nosotros pedimos recursos al Gobierno Regional, para poder hacer un recapado de la ruta CM7, y nosotros como MOP dispusimos de recursos para poder abordar este tramo de Panimávida hacía Colbún, hoy le estamos contando a la gente es que en 2 o 3 semanas más iniciamos obras en este tramo, además esperamos que en un mes más empiecen las obras relacionadas con la CM7, que está a la espera de la toma de razón de Contraloría”, concluyó Francisco Durán, Seremi de Obras Públicas.

Según informaron las mismas autoridades gubernamentales, el inicio de las obras será la primera semana de marzo, y la duración no debe superar los 90 días.