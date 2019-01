Política 31-01-2019

En marzo regresa “Política Rock” de TvMaule

“Política Rock” es un programa de debate televisivo transmitido por las pantallas de TVMaule donde los invitados analizan diversos temas de la contingencia nacional y principalmente regional (de las cuatro provincias: Curicó, Talca, Linares y Cauquenes) conducido por el periodista Jorge Marto, ex Canal 13 y el abogado laboral, Nicolás Salhus.

La primera temporada –de prueba del formato- estuvo compuesta de ocho programas, con un promedio de dos mil reproducciones por Facebook y con una duración de 80 minutos. Esto se apreció los últimos dos meses con “Política Rock” que fue transmitido los días martes desde las 22 horas por la señal de TVMaule: 36.01 HD, Cable Pacífico y redes sociales.

“La puesta en escena es rápida, con una editorial conversada entre los conductores, para luego entrar al panel a desglosar los temas. Esto mezclado con el rock, lo que produce un quiebre para cambiar los temas”, explicó Marco Díaz, director del espacio.

Muchos jóvenes de partidos o grupos poco convencionales como Rodrigo Hernández de Revolución Democrática o Miguel Rojas de Acción Republicana (de José Antonio Kast) asumieron protagonismo, no exentos de polémica.

Jorge Marto, conductor del programa comentó: “generar debate no es fácil. Muchos decían que en región no se puede, pero hemos demostrado que muchos están dispuestos a discutir temas complicados, anunciar candidaturas y defender sus posturas. Nosotros no hacemos relaciones públicas”.