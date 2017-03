Política 15-03-2017

En medio de elecciones presidenciales se realizará Teletón 2017

Una de las tantas dificultades que afrontaba la Teletón era la chance de seguir con la campaña en año de elecciones. Pero en este 2017, y por primera vez en su historia, eso no será un impedimento para realizarla.

Según confirmó Mario Kreutzberger a T13.cl, la campaña se hará "entre las dos elecciones, primera y segunda vuelta", descartando la idea de hacer la campaña durante el invierno.

¿Las razones? "lo que pasa es que la Teletón no tiene dinero, no puede darse el lujo de parar un año, (sino) tiene que cerrar los institutos", declaró Don Francisco, agregando que la decisión fue "por una razón económica".

Además, solicitó de antemano la ayuda y la comprensión de la ciudadanía. "Espero que la gente entienda la situación en que estamos, es fundamental, sin eso no pueden seguir los institutos", dijo Kreutzberger.