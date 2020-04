Social 09-04-2020

En Medio de la Crisis Sanitaria Privados de Libertad de Cauquenes, cambiaron sus rubros laborales para hacer mascarillas

Iniciativa nació al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, como una forma de superar la escasez de mascarillas para internos y funcionarios.



El Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Cauquenes, tiene una tradición de reinserción social a través de la talabartería y marroquinería (elaboración de productos artesanales en cuero), labor en la que se desempeña la gran mayoría de los hombres privados de libertad de este penal, y que les permite recibir un ingreso.



En tanto la sección femenina del penal, desde hace un tiempo estaba participando de un proyecto del rubro corte y confección, adquiriendo maquinaria y capacitación a través del convenio entre Gendarmería y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).



Por otro lado, estaba la necesidad que tenía el personal y los internos del Penal de Cauquenes, en poder contar con mascarillas para prevenir el contagio por COVID-19. Un insumo escaso en medio de la pandemia, pese a los esfuerzos de la Institución de proveer la cantidad necesaria para su personal y población penal.



De esta forma, se conformó un grupo de 5 internos (3 internos y 2 internas) de este Penal, quienes de forma voluntaria y gratuita, con el único fin de ayudar en la emergencia, decidieron cambiar sus rubros laborales tradicionales para hacer mascarillas. El material para su elaboración fue financiado con recursos del personal de esta Unidad, y las maquinarias ya se encontraban de antes, producto de los talleres laborales que desarrollan aquí.



Al enterarse de esta loable iniciativa el recién asumido Director Regional de Gendarmería en el Maule, Coronel José Luis Meza Guajardo, quiso conocer el proyecto en terreno “Quiero felicitar a la jefatura de Unidad del CCP de Cauquenes, al personal y a los internos que participan, quienes están aportando con mascarillas para evitar el contagio de COVID-19. Además, destacar que es gratuito, y se suma a otras medidas que se están tomando a nivel nacional con la entrega de diversos insumos de protección, demostrando la preocupación que tiene Gendarmería por la salud del personal y su población penal”.



Al respecto el Jefe del CCP de Cauquenes, Mayor Rubén Sáez Rivera, indicó “Estoy muy orgulloso del trabajo conjunto entre nuestro personal y los internos (as) que participan de este proyecto, que surgió de forma espontánea en medio de ésta pandemia, y que saca a relucir valores como la solidaridad y el trabajo en equipo, para salir adelante entre todos de esta crisis sanitaria”.



Jonathan Valdés Morella, es uno de los privados de libertad que esta participando, quien señala “Tenemos que cooperar no nos podemos hacer los tontos, somos inteligentes, tenemos las herramientas, tenemos los medios…y nos nace del corazón. Acá en el área laboral se nos da la oportunidad de trabajar todo el año, y ahora es tiempo de nosotros ayudar a la sociedad. Los funcionarios que están trabajando con nosotros nos capacitaron, enseñandonos con videos tutoriales para aprender hacer las mascarillas, y ahora nos quedan buenas”.



Actualmente, se están elaborando unas 50 mascarillas diarias de material de TNT y tela clínica antifluidos (de 240 hilos que corresponde a la especificación técnica) que cumplen con todas las medidas sanitarias para su producción. En el Penal de Cauquenes señalaron que no se descarta poder aumentar la producción, y así apoyar a otros penales de Gendarmería en la Región.