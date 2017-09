Deporte 02-09-2017

En Mejillones, albirrojos quieren recuperar puntos perdidos

Habrá novedades en la formación.

Luego de haber reconocido el técnico Manuel González, lo mal que se jugó frente a Rengo en la fecha anterior, esta noche ingresará al estadio municipal de Mejillones con la necesidad imperiosa de rehabilitarse ante el penúltimo de la tabla de posiciones que tiene un registro de paupérrimo jugando en casa, sólo ha conseguido dos victorias con los elencos de Chimbarongo y Gasparín, los clubes de peor rendimiento futbolístico a los cuales también el “depo” les ha ganado.

Los celestes, han caído en 11 ocasiones, 5 empates donde han marcado 22 tantos han recibido 43. Están con escasos 11 puntos, casi cerrando la tabla de posiciones y con grandes posibilidades de caer a la Tercera B.

El viaje a la zona norte no fue fácil de acuerdo a lo señalado por el presidente Marcos Álvarez, puesto que ahora el cuadro de Mejillones no aporta un solo peso para los desplazamientos como lo hacía cuando estaba en la Segunda Profesional: “ hemos tenido que financiar la incursión hasta la ciudad de Mejillones , donde el costo fue superior a los 2 millones de pesos, pero así son las bases del juego , por eso agradecer a todas las personas que nos acompañaron ante Rengo en el estadio Tucapel Bustamante , sabemos que el equipo quedó al debe . Ahora sólo pensamos en sumar de a tres y recuperar los puntos que perdimos en nuestro reducto”.

Álvarez, agregó que la delegación la componen 22 personas. Los jugadores : Ivar González, Juan Aravena, Luis Orostica, Alejandro Fariña, Marco Arriagada, Franco Cáceres, Diego Fuentes, Diego Espinoza, Valther Rozas, Cristián Liencura, Jorge Silva, Israel Salgado, Cristian Castillo, Lucas Mondaca, Mauricio Rivera , Aarón Araya, Eliecer Pérez y Maximiliano Cáceres . A ellos se suman el cuerpo técnico, utilero y quien estará a cargo de la delegación.

La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue en la primera rueda del torneo en el polideportivo de la calle Rengo, donde los linarenses no pudieron ganar. La igualdad fue 2 a 2 y Deportes Linares la consiguió en el minuto 90 tras anotación de José Rojas.

EN LO FUTBOLÍSTICO

El equipo titular partiría en el pórtico con Ivar González, Alejandro Fariña, Marcos Arriagada, Diego Fuentes, Lucas Mondaca, Cristian castillo, Valther Rozas, Eliecer Pérez, Cristian Liencura, Mauricio Rivera y Arón Araya, en último minuto podría existir una variación y entraría Luis Oróstica por Fariña.

“Vamos con la convicción de recuperar estos puntos que perdimos en casa, hemos trabajado todos los aspectos necesarios para ello, lo de la semana pasada fue una derrota bastante dolorosa, esto para mantener la seguidilla de puntos, pero sabíamos que Rengo era un muy buen equipo”, indicó Manuel González, el entrenador de Deportes Linares.

El DT agregó, “ahora sólo nos queda quedarnos con los puntos en el norte, pero Mejillones es otro rival difícil, porque están peleando por la permanencia, para ellos es un partido muy importante, pero hemos trabajado para ir con todos los niveles de concentración y buen juego que necesitamos”.

Deportes Linares está en la posición 12 de la tabla, con 21 puntos. En el lugar 13 está Mejillones con 11, en el 14 Gasparín con 9 y Más abajo Chimbarongo con 4. En el lugar 1 se encuentra General Velásquez con 37, seguido de Fernández Vial con 35, Colina con 33 y Rengo con 32, San Joaquín y Lautaro de Buin con 31, Tomás Greig con 25 al igual que Provincial Ovalle, Estación Central y Limache con 22.

Este próximo fin de semana, Deportes Linares recibe a Limache, en el Estadio Tucapel Bustamante y los dirigidos por Manuel “Monono” González esperan brindarle una alegría a la hinchada, quedándose con los 3 puntos en casa.

LA CARTELERA

Sábado

Limache – Estación Central 12:00 horas

Chimbarongo – Colina 18:00 horas

Mejillones - D. Linares 20:00 horas

Domingo

Rengo – Lautaro de Buin 16:00 horas

F. Vial - Real San Joaquín 16:30 horas

Gasparin – Salamanca 16:30 horas

G. Velásquez - Tomas Greig 17:00 horas





(Gerardo Domínguez, Redactor Deportivo)