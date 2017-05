Crónica 02-05-2017

En mesa de trabajo se analizará situación de funcionarios a honorarios del Hospital de Linares

Carmen Tapia, presidenta de Fenpruss, dio a conocer que ante la notificación de despidos de 42 funcionarios a honorarios del Hospital de Linares, se entrevistaron en Talca con el Ministro de Hacienda a quien le expresaron su inquietud por esta situación laboral.

“Tuvimos una muy buena recepción y se comprometió junto a parlamentarios de la zona a entregar el mensaje al Ministerio de Salud para poner el foco en el Hospital de Linares, no sólo en el tema de honorarios, sino también en acortar las brechas de recurso humano al interior del centro asistencial”, explicó.

La dirigente sostuvo que la multigremial de salud de Linares concluyó la jornada entrevistándose con el Intendente Regional y el Director de Servicio de Salud del Maule, quien se comprometió a no despedir a nadie, mientras no finalicen las conversaciones en una mesa de trabajo que tendrá una duración de 15 días para estudiar los puestos de trabajo que son más necesarios, entendiendo que la glosa presupuestaria no puede cerrar todas las brechas existentes en el hospital.

“Es una primera batalla ganada, pero se nos vienen 15 días claves para resolver en definitiva esta situación”, subrayó la presidenta de la Fenpruss, Carmen Tapia.

FOTO: Carmen Tapia, presidenta de Fenpruss Linares.