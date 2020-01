Deporte 31-01-2020

En Mulchén: Selección Femenina de Yerbas Buenas entre las ocho mejores a nivel nacional

Esta tarde enfrentarán a las anfitrionas en la etapa de cuartos de final

Fue sin duda de menos a más la selección femenina de fútbol amateur que está participando en el nacional de esta disciplina que se lleva a cabo en la ciudad de Mulchén. Las “chicas súper poderosas” de la comuna histórica, no comenzaron bien el campeonato, puesto que en su debut debieron inclinarse ante Calera de Tango, tras haber caído por 3 goles a 0. Pero, no se bajonearon y en el segundo match, sabían que tenían que entrar con todo. El rival fue el equipo de Chol Chol, con quienes igualaron a 2 en una excelente presentación. Con este resultado el último partido frente Coyhaique, asomaba como una misión de ganar sí o sí, para seguir avanzando en este campeonato.

Tuvo una brillante actuación la gran “figura” que tiene la selección de Yerbas Buenas, Jeanette Salgado, quien antes del minuto ya anotaba la ventaja para las dirigidas por el técnico Luis Oróstica. Claro que la reacción de la Asociación 12 de Octubre de Coyhaique, llegó a los 25 minutos, luego de que la jugadora Jenifer Zagal, colocara la igualdad del partido. Destacar que el equipo de la comuna histórica levantó rápido la cabeza y con su estrella Jeanette, quien tuvo una noche iluminada, a los 38 minutos quebró la paridad facturando el 2 a 1. La misma delantera cerraría su cuenta personal a los 52 minutos para hacer historia y poner a su equipo entre los mejores ocho del país en este torneo nacional femenino de fútbol amateur que se realiza en Mulchén.

De acuerdo a los colegas de Radio Naranja de Villa Alegre, que han estado presentes en este evento deportivo y han seguido la campaña de Yerbas Buenas, la selección ha recuperado su nivel que en un comienzo que fue lleno de dudas. En el último partido la cancha no estaba en condiciones, tenía el césped muy largo y esto perjudicó a ambos elencos donde las jugadoras debieron extremar los esfuerzos en la parte física. Convengamos que en este cotejo las chicas del Maule Sur fueron muy superiores y tuvieron varias ocasiones para haber aumentado la cuenta.

LO QUE VIENE

Para esta tarde tendrán una difícil tarea, pero en el fútbol todo puede pasar. Deberán enfrentar a las anfitrionas, el equipo de Mulchén, que llegó en calidad de invicto, ganando sus tres partidos en la primera fase (Rinconada 3-0), (Peumo 6-0) y (Puerto Natales 1-0). Vale decir, con tres sólidas actuaciones, donde han anotaron 10 goles y no le han convertido. En el papel asoman como favoritas, además que jugarán con su público “y sabemos que gozan de un gran apoyo en las graderías”, manifestó el técnico Luis Oróstica, agregando que “nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Ellas son las que estarán presionadas porque si no les salen las cosas en los primeros minutos, comenzarán a equivocarse y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar las falencias y dar el golpe”.

LAS LLAVES

Los Cuartos de final que están programados para esta jornada son los siguientes:

Mulchén – Yerbas Buenas, 22.30 horas

San Carlos – Calera de Tango, 18 horas

Región de Los Andes – Ovalle, 19.30 horas

Chol Chol -Puerto Natales, 21,00 horas

BUS

La municipalidad de Yerbas Buenas está realizando las gestiones para poner a disposición de los hinchas un bus, que saldría desde las 16:00 horas de esta tarde, para acompañar a su selección ante el equipo de Mulchén y alentar a las chicas que buscarán hacer historia en este campeonato nacional de fútbol femenino amateur.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo