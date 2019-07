Crónica 06-07-2019

En niños y adolescentes Expertos advierten que el uso de cannabis o cualquier sustancia afecta el desarrollo cerebral

Jornada de debate y reflexión en la UCM buscó informar a la comunidad sobre distintos enfoques en torno al uso de cannabis, tanto en sus aspectos de utilidad en el tratamiento de patologías específicas, como los riesgos asociados a su consumo.

Un interesante espacio de discusión e información respecto de la evidencia científica se generó en la Jornada Cannabis: Integrando miradas, organizada por el Centro de Salud Mental Comunitario de Talca y el Servicio de Salud Maule con el patrocinio de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM).

En la oportunidad se pudo reflexionar en torno a los efectos que tiene el consumo, especialmente en etapas más tempranas del desarrollo de niños y adolescentes.

La Dra. Ana Matilde Concha, docente y jefa de la especialidad médica de Psiquiatría Infantil y del Adolescente de la Facultad de Medicina UCM, explicó que “Cualquier consumo de sustancias va a afectar el desarrollo cerebral de niños y adolescentes, principalmente cuando se inicia a edades más tempranas porque el cerebro recién termina su desarrollo a los 24-25 años, otros plantean que incluso hasta los 30 años, por lo tanto, el uso y abuso de cannabis en estas edades de todas maneras incide en el desarrollo normal”, enfatizó.

Lo que se ha observado a través de la evidencia científica es que principalmente en niños que tienen mayor desinhibición conductual, es que “Se aumenta la impulsividad, la toma de riesgos, el hecho de que muchos adolescentes creen que estando bajo el consumo de cannabis no van a tener problemas con la coordinación y tienen riesgo de tener accidentes automovilísticos”, comentó la especialista.

Es necesario considerar, además, que su uso va asociado “Al consumo de alcohol y otras drogas muchas veces, y eso obviamente produce mayores efectos a nivel cerebral”, detalló la psiquiatra infanto-juvenil que también se desempeña en el COSAM.

Antiguamente se pensaba que el cannabis no producía adicción, “En este minuto los estudios muestran que las concentraciones de THC son cada vez mayores por lo que hay un elemento a considerar para una adicción, que aumenta mientras más temprano sea el consumo y existan otros factores de riesgo”, advirtió la Dra. Concha.

USO MEDICINAL

Por su parte el Dr. Felipe Navia, psiquiatra y docente de Medicina UCM, manifestó que “técnicamente ya hay aprobación de medicamentos cannábicos que tienen regulación sanitaria, pero la duda que surge en lo que proponen organizaciones vinculadas al tema de promover el uso de cannabis medicinal, que es el uso de la planta completa, eso también es complejo de regular porque la planta tiene distintos componentes y es difícil predecir la respuesta que va a tener cada persona frente a los componentes de la planta no es algo que sea homogéneo, no es algo que sea estandarizado, puede tener efectos secundarios, y eso es un poco lo que se ha puesto en discusión desde el punto de vista científico”.

Aunque existen estudios en cerca de 92 patologías “la evidencia hasta ahora no es consistente, comparativamente con otras alternativas terapéuticas para cualquiera de esas patologías o condiciones, que el cannabis sea superior a la alternativa existente y además se asocia a mayor riesgo de complicaciones vinculadas al uso de cannabis, entonces cuando uno pone en la balanza el tema de riesgo versus beneficio que es lo que uno siempre hace en una intervención médica, finalmente la evidencia no está tan sólida aún, a lo mejor puede surgir más evidencia en el futuro no se descarta eso, pero al menos en el momento actual todavía faltan más investigaciones como para hacerla una recomendación estándar en algunas patologías”, explicó el Dr. Navia.

Para Gerardo Hernández, profesor de matemáticas que asistió a la Jornada, la posibilidad de conversar y reflexionar sobre el tema le pareció muy importante, “Creo que estas instancias son bastante interesantes porque en realidad hay poca visibilización del debate que tiene el uso terapéutico de la marihuana y, por otro lado, del uso recreativo que tiene que ver con los derechos y los gustos de las personas. Por eso estas experiencias son súper significativas e integradoras, como el mismo nombre de la actividad lo decía, entonces es fundamental que sigan existiendo sobre todo desde las universidades”, destacó.