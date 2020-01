Crónica 19-01-2020

En niños y adultos Material educativo enseña cómo prevenir los efectos de la exposición a plaguicidas

Desde qué son hasta cómo reemplazarlos por insecticidas orgánicos, los textos desarrollados por científicos de la Universidad Católica del Maule están de libre disposición y fueron donados recientemente a la Fundación para la Superación de la Pobreza, afianzando el trabajo que desarrollan ambas instituciones al servicio de las comunidades locales.

Fruto de más de 10 años de investigación sobre la presencia de plaguicidas y sus consecuencias en la salud de las personas, un grupo de científicos de la Universidad Católica del Maule (UCM), liderados por la Dra. María Teresa Muñoz, hicieron entrega de material educativo a la Fundación para la Superación de la Pobreza para prevenir los efectos de la exposición a dichos líquidos.

Dichos textos, que se orientan tanto a padres como a monitores, y a niños con libros para colorear, son fundados desde la evidencia científica desarrollada en el plantel, el cual muestra de manera didáctica qué son los plaguicidas organofosforados y sus clasificaciones, el uso correcto de plaguicidas, cómo asegurar la higiene de frutas y verduras para reducir la exposición a residuos de plaguicidas, cómo usar insecticidas orgánicos, entre otros.

Sobre este material, la Dra. María Teresa Muñoz, señaló que “El material es muy didáctico, con ilustraciones explicativas sobre qué son los plaguicidas, los efectos en la salud, cómo estos químicos pueden afectar el desarrollo cognitivo de los niños. La idea es que se den cuenta que esos líquidos que usan en sus casas pueden provocarles daño. Además, este texto permite que la comunidad reconozca la presencia de estos líquidos en su entorno, situaciones que uno muchas veces no ve a simple vista en los cultivos. Esperamos que este trabajo ayude en esta tarea de concientización y prevención en la comunidad”, explicó.



Y es que efectivamente, durante el trabajo en terreno, los investigadores de la UCM han podido constatar una realidad preocupante por las prácticas completamente equivocadas sobre el uso de plaguicidas por parte de la comunidad, como por ejemplo, aplicar en las casas para la eliminación de pulgas sin dimensionar el riesgo de envenenamiento; el desconocimiento de la normativa y los canales de denuncia, entre otros. Por otra parte, este grupo también evidenció las malas prácticas por parte de algunas empresas agrícolas que no respetan los protocolos dispuestos para asegurar no afectar la salud de las personas.

VÍNCULO CON LA COMUNIDAD

Tras recibir este material, Cristian Cornejo, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, expresó que “El tener un estudio científico detrás nos da el respaldo de que efectivamente la relación empresa comunidad en esos territorios en lo económicos está bien, pero en todos los resguardos más ambientales y sociales están al debe, en lo cual nuestro rol como institución es poder bajar esa información a la comunidad de tal modo que estén enterados y tomen los resguardos correspondientes para tener un mejor en torno y una mejor calidad de vida”, comentó.

En ese sentido, el director destacó el trabajo al servicio de la región que desarrolla desde la ciencia la Universidad Católica del Maule, indicando que “Siempre he creído que la investigación científica es tremendamente relevante para la investigación y el mundo, sin embargo, si no somos capaces de anclarla y vincularla a los problemas sentidos de las comunidades es muy difícil que sea valorada”, afirmó.