Crónica 24-08-2018

En noviembre se evaluará tránsito de vehículos de carga mayor por Paso Pehuenche

El Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad participó en la VII Reunión de Intendentes Chilenos y Gobernadores Argentinos de la Frontera Común, que estuvo encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, quien recibió en el Palacio de La Moneda a los Ministros y Gobernadores trasandinos que participan del encuentro.



En la ocasión, el Intendente se reunió con el Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y el Vicegobernador de la Provincia de La Pampa, Mariano Fernández con quienes abordó temas relacionados al Paso Pehuenche, en relación principalmente al paso de camiones de carga.



El Intendente Pablo Milad, indicó “contento por esta reunión bilateral, por lo que significa para nuestra región el Paso Pehuenche e impulsar el desarrollo del sur de Mendoza, sur de San Luis, de Córdoba, de La Pampa, de la Provincia de Buenos Aires y de nuestra región que es lo más importante. Nos interesa mucho crear esta vía comercial y nosotros tenemos que cumplir tiempos y el primer paso va a ser que puedan circular y controlar vehículos de carga mayor que no requieran la inspección fitosanitaria, Argentina tiene que cumplir con ciertas exigencias que hemos pedido para la habilitación de una Aduana que cumpla con todas las necesidades y así el día de mañana tener la habilitación para las frutas, verduras y hortalizas. En la reunión del 7 y 8 de noviembre vamos a especificar los productos que no requieran un control fitosanitario para que se comience con los pasos de carga comercial”.



En tanto, el Vicegobernador de La Pampa, acotó “el objetivo tanto de la región del Maule como de las Provincia que componen este corredor bioceánico y fundamentalmente a quienes representamos a la Provincia de La Pampa, realmente es un objetivo de política de Estado y este espacio trae beneficios no solamente para la Región del Maule, sino para las economías regionales y fundamentalmente para La Pampa y además rescato el dialogo que tuvimos con el Intendente”.



El 7 y 8 de noviembre se realizará el Comité de Integración Pehuenche que se hace todos los años y esta vez será en la ciudad de Talca.