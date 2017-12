Crónica 29-12-2017

En nueva plaza de armas Longaví celebró 80° Aniversario

-Se distinguió a cinco personalidades que han sido un aporte al desarrollo de la comuna.



Una emotiva ceremonia se vivió en la plaza de armas de Longaví en el marco de la conmemoración de su 80º Aniversario.

El municipio organizó un evento que contó con la participación musical del trío folclórico de Bernardo Mosqueira, un coro de niños de diferentes escuelas de la comuna, dirigidos por el profesor Rubén Ortiz, y concluyó con la actuación de los hermanos Norambuena de "Longaví 4".

El alcalde Cristián Menchaca y el Honorable Concejo Municipal distinguieron a cinco personas que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la comuna como Fernando Benavente Zañartu, a quien se le entregó la medalla como gran benefactor. Entre los méritos contemplados por las autoridades para este galardón están las donaciones de la familia Benavente de terrenos para la construcción del Cesfam Amanda Benavente, la primera ambulancia del pueblo, entre otras obras filantrópicas que han sido esenciales en el crecimiento de la comuna.

La medalla al mérito cívico recayó sobre Pedro González Lizana, ex funcionario público y ex concejal, quien fue fundamental en la creación del hogar de ancianos de la comuna, la gestión de los terrenos para la construcción de un complejo deportivo en el sector de La Granja, y su gran apoyo a los corraleros.

Luis Suazo Roca, ex gobernador, ex consejero regional y ex concejal también se hizo acreedor de la medalla al mérito cívico, por su aporte al deporte con el proyecto de remodelación del estadio municipal de Longaví; y cuando estuvo como autoridad provincial fue quien logró reunir las firmas de los regantes para la concreción del proyecto Embalse Ancoa.

En el ámbito de la cultura y recreación, la medalla Ilustre Municipalidad de Longaví fue para Guillermo Bustos Mancilla, quien creó y organizó por años la fiesta de la primavera, entre otros eventos que le dieron alegría al pueblo.

La medalla Hijo Ilustre fue para el general de Ejército Ernesto Tejos Méndez, el cual no pudo estar presente por encontrarse realizando labores de apoyo a la ciudadanía en Santa Lucía, tras un aluvión que azotó la zona.

“Estoy muy contento de haber sido parte de esta ceremonia de los 80 años de Longaví. Además porque pudimos homenajear a personas que han destacado por su aporte a la comuna”, precisó Cristián Menchaca.



Documental



En la oportunidad se estrenó el documental "80 años Longaví" del cineasta Rodrigo Herrera, que recopiló la historia del pueblo, a través de 14 protagonistas.

“Quisimos plasmar en este trabajo las historias de las personas que desde su área han contribuido al desarrollo de Longaví. Fueron más de tres meses de intenso trabajo, recopilando datos, entrevistas y material que utilizamos en esta apuesta audiovisual que quedará a disposición de todos los longavianos como un documento testimonial”, apuntó.