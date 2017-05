Deporte 27-05-2017

En Olmue Albirrojos con la necesidad imperiosa de ganar

Tienen bajas importantes

Algunos creen que el club les pertenece incluso comienzan a formarse el curriculum con un fin político, vale decir como un trampolín. Al asumir un cargo de la institución están en el ojo de toda la comunidad y las cosas claras dicen que conservan la amistad. En el aspecto económico siguen deudas pendientes incluso esta semana con parte del staff técnico y eso no se puede negar. Lo hemos dicho y lo mantenemos, si no se refuerza este equipo poco nos queda por hacer en esta división, incluso hasta el técnico espera que lleguen refuerzos para enfrentar los próximos desafíos deportivos.

Para vamos a lo que nos interesa para el partido de esta tarde desde las 19:00 horas en la ciudad de Olmue, el estratega “monono” González contará con bajas importantes entre ellos : Freddy Vásquez, Cristian Liencura, Maximiliano Cáceres, Franco Cáceres, y Eliecer Pérez que todavía no cumple para inscribirse . A pesar de estos inconvenientes el plantel viajará con cerca de 18 jugadores entre ellos: Aravena, Orostica, Fariña, Fuentes, Salazar, Mondaca, Salgado, Saldaña, Castillo, Rojas, Sierra.

Recordar que hubo algunos cambios fundamentales en la tabla de posiciones debido a que ANFA, entrego puntos al cuadro de Ovalle debido a una mala inscripción de Estación Central y además el cuadro de Buin que también sube peldaños en la tabla de colocaciones. De acuerdo a estas variaciones las ubicaciones quedaron de la siguiente manera: Fernández Vial, 12; Estación Central, Lautaro de Buin y Rengo con 10 puntos; Colina, con 9; General Velásquez, Brujas de Salamanca, y Real San Joaquín con 7; Limache, con 6; Deportes Linares, Gasparin y Chimbarongo con 4; Tomas Greig, y Ovalle con 3; Municipal Mejillones con 1.

Estamos a tres puntos del colista y recordar que son 3 los puntos que nos separan del colista, en un campeonato donde bajan 2 equipos. Y esto no es mentira es una realidad que está latente. Los dirigentes linarenses si bien han captado algunos sponsor, lo único que podría salvar para que la embarcación navegue en aguas tranquilas es la subvención que les prometió el alcalde y que tiene muy nervioso al timonel porque el tiempo está pasando muy rápido y los compromisos no esperan sobre todo el relacionado con lo pendiente con la ANFP.

Sexta fecha

La nueva jornada del futbol de Tercera División, se jugara de la siguiente manera:

Sábado

Chimbarongo – Estación Central 12:00 horas

Rengo – Salamanca 15:30 horas

Ovalle – Tomas Greig 15:30 horas

Limache – Linares 19:00 horas

San Joaquín - Colina 19:00 horas

Mejillones – Lautaro 20:00 horas

Domingo

Fernández Vial – G. Velásquez 15:30 horas