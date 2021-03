Deporte 17-03-2021

En organizaciones deportivas: Ministra Cecilia Pérez hace último llamado a implementar el protocolo contra el acoso sexual a días del plazo final





Este 21 de marzo se cumplen los seis meses para que las organizaciones deportivas y

las federaciones incluyan el Protocolo contra el acoso sexual, abuso sexual, maltrato

y discriminación a sus orgánicas. Destacados deportistas se sumaron a una campaña

para valorar el trasfondo de este documento.



A días del término del plazo para la adopción del protocolo contra el acoso, abuso sexual, maltrato y discriminación en el deporte, la ministra Cecilia Pérez en compañía de los deportistas María Fernanda Valdés, Alberto Abarza, Daniel Pineda, Vicente Almonacid y Macarena Montero levantó una campaña para acentuar la importancia de su implementación.

Con potentes frases que representan a los deportistas que participan de esta campaña se dio pie a

la misma. “Ella parece hombre” en referencia a una mujer pesista o “pobrecito es ciego” para

referirse a un atleta con discapacidad visual son algunas de ellas.



“Esta campaña quiere remecernos y entender que la aplicación de este protocolo no es un mero

acto simbólico, es mucho más que eso porque resguarda aspectos básicos de la convivencia y que

hoy se encuentran desamparados”, explicó la ministra.



La pesista María Fernanda Valdés reflexiona sobre su importancia: “Me siento honrada de

participar en esta campaña. La frase es potente, pero es una triste realidad. Precisamente porque

no queremos que esto siga siendo la norma es que es importante que se entienda el valor de un

protocolo como el que se está impulsando. Dejemos atrás los prejuicios, los malos ratos y

cuidemos nuestro deporte”.



La ley ordena que tanto las federaciones que forman parte del Comité Olímpico de Chile como las

organizaciones deportivas deben incorporar el protocolo a sus orgánicas. En caso de no hacerlo se

verán imposibilitados de acceder a recursos públicos y a beneficios de la Ley del Deporte como

Fondeportes. “Lo hemos dicho e insistiremos con fuerza en ello, incorporarlo no es voluntario, es

obligatorio. Lo principal será siempre proteger a todos quienes participan del deporte, tanto

formativo como competitivo. Esta es una herramienta central en esa lucha. Transparentar el

deporte, hacerlo digno y un espacio seguro para quienes viven de él es nuestra bandera”,

complementó la autoridad.



Hasta hoy, de las 54 federaciones que componen el COCH, seis lo han incluido en sus estatutos. Mientras, de las más de 5.500 organizaciones deportivas, cerca de un 3% ya lo incorporaron. El plazo para hacerlo es el 21 de marzo