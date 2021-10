Deportes 05-10-2021

En Osorno: Albirrojos cayeron con gol polémico y continúan como colistas en Tercera

Lo que más duele en esta derrota ante Osorno, fue la manera en que se perdió, con gol polémico donde el jugador Soto, amortiguó la pelota con la mano y marcó el tanto que les dio el triunfo a los del sur.

Deportes Linares hizo un buen partido, aunque reaccionó después de los 30 minutos, una vez que Roldán había anotado a través del expediente de un certero cabezazo. Con ese guarismo se fueron al descanso, pero en el segundo tiempo, llegó la igualdad, también en pelota detenida, en un tiro libre donde apareció Alejandro Fariña para anotar con un toque sutil la igualdad transitoria, pero que tuvo que sucumbir en un gol que fue anotado por Soto en los 37 minutos en una situación ilegal, porque acomodó el balón con la mano. Queda claro que esta Tercera División sigue estancada con arbitrajes paupérrimos y más encima de la zona de Osorno. Los únicos que no sacamos provecho de esta situación somos nosotros, puesto que cuando tenemos guardalíneas que son de Linares, lamentablemente más encima nos perjudican y nos anulan goles legítimos, eso pasó en el duelo frente a Provincial Ranco, cuando el “depo” jugó de local.

Jaime Nova, deté, dijo que “lo que más dolió fue la forma en que se perdió en un partido que lo teníamos controlado, donde el empate estaba sentenciado prácticamente, pero llegó la jugada a 8 minutos del término, la cual cambió todas nuestras expectativas. Hicimos un partido bastante parejo, los contralamos bien, pero creo que el empate era lo mejor. Fuimos a hablar con los jueces una vez terminado el partido, les mostramos el video donde estaba clara la mano, son las cosas que nos dejan mal y señalaron que no era así. Felicitar a los muchachos que se la jugaron todo, nada que reprochar. El domingo vamos a jugar con Lota, otro equipo que viene prendido. Vamos a tener bajas producto que aquí no se hizo un buen trabajo de pretemporada debido a la pandemia y otros temas que no vale la pena mencionar, por eso nos ha complicado la parte física. Existen instituciones que realizaron un excelente trabajo de preparación antes del campeonato, entonces esto nos perjudica, el esfuerzo que están realizando los jugadores es brutal y se agrega la entrega en cada partido”.

Incluso volviendo al tema de los arbitrajes, nos comenta un dirigente de la institución linarense, que en el entretiempo, estaban dirigentes del club local conversando con los árbitros, vale decir que ahora Linares no sólo deberá ganarle al rival sino también a los árbitros que son muy malos en esta división, aunque nos atreveríamos a decir que en casi todas las categorías del fútbol nacional.

RESULTADOS

Osorno 2 – Linares 1

Pilmahue 0 – Rengo 1

Lota 3 – Ranco 2

TABLA DE POSICIONES

1.- Rengo 15

2.- Lota 13

3.- Osorno 11

4.- P. Ranco 10

5.- Pilmahue 5

6.- D. Linares 4

PRÓXIMA FECHA

Linares – Lota Domingo 16:00 horas

Ranco – Pilmahue

Rengo – Osorno

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo