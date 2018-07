Deporte 03-07-2018

En Osorno: Albirrojos cayeron por la cuenta mínima y se alejan de los primeros lugares

El rival logró su primera victoria del campeonato.

Muy irregular fue la presentación del “depo” en Osorno. Ante un rival que mostró muy poco y donde los albirrojos estaban obligados a sumar para seguir acortando distancia con los cuadros que marchan en los primeros lugares. Los dirigentes realizaron todos los esfuerzos necesarios para viajar con un día de anticipación, pero no hubo caso. Los que observamos el partido a través de las redes sociales fuimos testigos que los dirigidos por “monono” González no jugaron a nada y no hubo una actitud como la que tuvieron frente a Lautaro de Buin, y eso es muy preocupante, porque si un equipo quiere clasificar entre los primeros no tiene que tener estos baches jugando de visitante. Y para que hablar de Osorno, que gracias a la única pelota detenida que tuvo en el minuto 12 del complemento, pudo marcar la diferencia y de paso obtener en la cara de Deportes Linares, su primer triunfo en doce fechas, gracias al cabezazo de Franco Troncoso.

Creo que el mea culpa debe ser profundo, dos expulsiones que fueron fundamentales para no sumar ante un débil rival que en ningún caso fue superior a los albirrojos. La barra de Linares, llegó también al parque Schott de Osorno con la idea de ver ganar a su equipo, pero esta vez no hubo actitud, al contrario, desesperación e impotencia al ver como los “toros” locales levantaban las manos al cielo en su primer triunfo del campeonato.

TRISTEZA

El técnico linarense, Manuel González una vez finalizado el partido estaba triste y decepcionado porque la idea era salir a buscar los tres puntos: “se nos complicó el partido y nos costó mucho resolver, creo que no hicimos nuestro fútbol, el que nos ha traído buenos dividendos y eso nos hace irnos sin sumar después de una excelente semana de trabajo, una lástima. Tenemos que analizar esta derrota para sacar las conclusiones del por qué bajamos tanto nuestro rendimiento”.

Para Cristian Castillo, el partido fue muy friccionado donde hubo muchos roces en el mediocampo: “no anduvimos bien en el juego área y ellos tenían a jugadores espigados que siempre llegaban a través de ese expediente. Y así se gestó el tanto tras un balón detenido donde el jugador Troncoso se anticipa en el cabezazo a la salida de Pérez y nos liquidaron. Lamentablemente no se nos dio, pero, estar tranquilos, porque todavía depende de nosotros la clasificación”.

Finalmente, para Johan Barrera, fue un encuentro bastante complicado: “creo que ellos anularon nuestro mediocampo y lo consiguieron. Nos duele perder de esta manera”.

BAJAS

En este partido dos fueron los expulsados que tendrán los linarenses, para el próximo partido: Javier Parra y Marcos Arriagada, quienes no podrán estar ante Provincial Ovalle. Agregar al PF, Leandro Méndez, que también tuvo que abandonar la banca por reclamos al juez.

ESTADÍSTICAS

Osorno (1): Carrasco, Novoa, Barrientos, Fernández, Sotomayor, Huenumil, Troncoso, Paredes, Vera, Araya, Navarrete. DT: Nelson Mores

Linares (0): Pérez, Fariña, Arriagada, J. Parra, Fuentes, Castillo, M. Parra, Rozas, E. Pérez, Tenorio y Castro DT: Manuel González.

RESULTADOS

Trasandino 2- Colina 2

Mejillones 5 – T. Greig 1

M. Santiago 4 – Macul 0

Rengo 1 – R. San Joaquín 2

Limache 3 – Rancagua Sur 2

Lautaro 4 – M. Salamanca 0

Osorno 1 – Linares 0

TABLA DE POSICIONES

1.- Limache 29

2.- Lautaro 21

3.- Ovalle 19

Trasandino 19

Salamanca 19

6.- Colina 17

Linares 17

8.- M. Santiago 15

Rancagua Sur 15

10.- R. San Joaquín 12

11.- Rengo 11

12.- T. Greig 9

13.- Osorno 8

14.- Mejillones 7

15.- Macul 5

PRÓXIMA FECHA

Linares – P. Ovalle

Salamanca – Osorno

Rancagua – Lautaro

San Joaquín – Limache

Macul – Rengo

T. Greig - Municipal Santiago

Colina – Mejillones



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo