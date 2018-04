Crónica 12-04-2018

En Palmilla se realizará la V Fiesta del Ají

Una invitación a toda la comunidad realizó el Alcalde de Linares para que vecinos y turistas del Maule disfruten de la quinta versión de la Fiesta del Ají de Palmilla Expo Gourmet, a realizarse este fin de semana los días sábado 14 y domingo 15 de abril, desde las 12:00 horas, en la Escuela Januario Espinoza, al poniente de Linares.

La Corporación Municipal de Linares, a través de esta actividad viene a poner en valor la producción de este típico condimento que ha marcado la producción agrícola de la localidad de Palmilla.

“Este es un panorama atractivo para este fin de semana, son dos días, donde la familia y amigos pueden disfrutar de la mejor gastronomía en un gran patio de comidas con más de 30 stand y una excelente parrilla musical en vivo, en dependencias de la Escuela Januario Espinoza de Palmilla”, indicó el alcalde Mario Meza.

Por su parte, Neftalí Lobos, precursor del secado de ají en zaranda desde el año 1947, comentó como surge este proceso “esta idea de secar ají al humo nace porque en esos años llovía mucho y el producto se perdía, así que ahí comenzamos a venderlos en la zona de Chillan y Concepción, por ese tiempo no lo conocían, nos dijeron que les gusto el sabor pero no la presentación. Por eso fuimos mejorando el proceso del ahumado en zaranda, hoy en diez ya obtenemos un ají no muy reseco, porque se rompe y si lo tenemos más tiempo se pasa también, eso nos lo ha dado la experiencia del trabajo con ají todos estos años”.