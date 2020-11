Social 10-11-2020

En Panimávida se realizó fiscalización educativa para prevenir contagio de Covid-19



La actividad se realizó con el objetivo de seguir educando a la comunidad sobre la prevención y las medidas que hay que tomar contra el coronavirus.

La llegada de la primavera y los días de calor, sumado al desconfinamiento que se está viviendo en las distintas comunas de la provincia, se han sentido de inmediato en Panimávida, hasta donde a diario y sobre todo los fines de semana están llegando más familias a disfrutar de su plaza y distintos atractivos.

Debido a esta situación y en el marco del Consejo Comunal de Seguridad Pública, el Alcalde Hernán Sepúlveda solicitó la realización de una fiscalización educativa orientada tanto a los vecinos y turistas que disfrutar de esta localidad, como también a los locales comerciales, para poder apoyarlos en las medidas de prevención que deben tener para evitar el contagio de covid 19, actividad en la participaron Carabineros y la Policía de Investigaciones, PDI.

“Esta es una actividad que corresponde a la solicitud de la comunidad, porque el Alcalde manifestó que en Panimávida se producían muchas aglomeraciones, y la idea era informar y educar a la comunidad sobre las medidas sanitarias necesarias y el llamado es a las personas que visiten nuestra comuna, que lo hagan respetando las medidas sanitarias correspondientes, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el uso del alcohol gel, que está disponible en los locales comerciales de la comuna”, manifestó Gustavo Parra, Director de Seguridad Pública.

FISCALIZADORES DE COLBÚN

Los fiscalizadores de la Seremi de Salud inspeccionaron los distintos locales comerciales de Panimávida en el marco de una labor educativa, entregándoles indicaciones de como poder cuidarse y cuidar a sus clientes del contagio de Coronavirus, medidas que además si no se cumplen pueden ser sancionadas, ya que forman parte de la normativa sanitaria vigente en nuestro país en estos tiempos de pandemia, las que deben cumplir tanto los comerciantes, como el público que llega a comprar.

“Cuidarnos es tarea de todos, que no pasemos a cuarentena en Colbún es tarea de todos, porque si pasamos a cuarentena los locatarios perderán su fuente de ingreso por mucho tiempo, nosotros perderemos la libertad de trasladarnos libremente. Los comerciantes nos han señalado que cuesta que las personas entren a los negocios con mascarilla o guarden el distanciamiento social requerido, porque se comenzará a multar a la comunidad, por eso el llamado es a cuidarnos entre todos, tenemos que avanzar en las fases y no entrar en cuarentena”, indicó Paulina Valenzuela, Fiscalizadora en Colbún.