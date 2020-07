Social 10-07-2020

En Parral intensifican medidas contra el Covid-19



En Parral, comenzó a regir la nueva ordenanza municipal Covid-19, que establece algunas acciones para continuar el trabajo de prevención y mitigación del Coronavirus en la comuna.



Dentro de las medidas establecidas en la nueva normativa, considera por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento social de al menos 1.5 metros, establecimiento de toldos o carpas en los locales comerciales, e implementación de alcohol gel o lavamanos en el ingreso de dichos espacios, entre otros.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal visitó a distintos locatarios, para recordarles el cumplimiento de la ordenanza y el cuidado que deben ejecutar para con sus clientes. Además, les entregó un kit con elementos desinfectantes y de higiene, para que puedan implementar en sus negocios.



La primera autoridad comunal mencionó que “vamos a seguir trabajando en todas las medidas que estén a nuestro alcance, para frenar el Covid-19. Aún la pandemia está latente, no podemos relajarnos y como siempre el llamado a nuestros vecinos a cuidarse, no exponerse si no es necesario y permanecer en sus hogares”.