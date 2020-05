Crónica 31-05-2020

En Parral intensifican medidas para mitigar el Covid-19

La Municipalidad de Parral intensificó las medidas para mitigar el Covid-19 en la comuna, situación que ha presentado un aumento preocupante durante las últimas semanas.



En este sentido, y considerando que las recomendaciones de prevención y autocuidado no estaban siendo consideradas por gran parte de la población, es que las autoridades locales decidieron establecer medidas más estrictas al respecto.



De esta manera, se estableció el uso obligatorio de mascarillas, tanto en espacios públicos como privados, con concurrencia de personas. Quienes no acaten la normativa, arriesgan sanciones de hasta 1 UTM.



Igualmente, se procedió a retirar todos los asientos de la Plaza de Armas, donde sorprendentemente, muchas personas aún se reunían en grupos a hacer vida social, lo que generaba situaciones de potenciales contagios.



A todo esto, se sumó la marcación de círculos en las afueras de Banco Estado, con el fin de que las personas mantengan una distancia prudente. Junto a ello, también se estableció el cierre de la calle donde se encuentra el edificio, para evitar la circulación de vehículos.



Para complementar este paquete de medidas, vehículos municipales recorren la ciudad, donde a través de altoparlante, se entregan indicaciones de autocuidado a los parralinos, además de invitarlos a permanecer en sus hogares.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal mencionó que “vamos a seguir extremando las medidas, pues lamentablemente muchas personas aún no toman conciencia de lo grave de la situación. Necesitamos que la comunidad colabore, pues requerimos de todos para superar esta emergencia sanitaria”.